新台幣貶轉升 早盤升0.5分中央社 (2017-03-23 10:07)
（中央社台北2017年3月23日電）台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以30.520元開盤，貶1.7分；10時來到30.498元，升0.5分。
截至10時，新台幣兌美元最高30.470元、最低30.520元。
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