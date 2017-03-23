是否逮捕朴槿惠 檢方依法律與原則決定中央社 (2017-03-23 10:02)
（中央社首爾2017年3月23日綜合外電報導）南韓最高檢察官今天表示，檢方將依據法律、原則與調查結果，決定是否聲請逮捕前總統朴槿惠。
韓聯社報導，朴槿惠遭控賄賂、濫權、脅迫與洩漏政府機密，昨天在首爾中央地方檢察廳受訊21小時後返家。
檢察總長金秀南（Kim Soo-Nam）抵達首爾大檢察廳（Supreme Prosecutors' Office）時告訴記者：「是否聲請逮捕令，是將依據法律、原則與調查進展決定的問題。」
這是檢察總長首度對是否可能逮捕朴槿惠發表評論。（譯者：中央社張曉雯）
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