環球晶圓獲利減4成 股價照衝新高中央社 (2017-03-23 10:08)
（中央社記者張建中新竹23日電）半導體矽晶圓廠環球晶圓今年前2月稅後淨利新台幣1.08億元，年減4成，不過，在市場買盤持續積極湧入推升下，股價延續強勁走勢，一度達252元，續創新高。
環球晶圓去年第4季因收購SunEdison，不僅費用增加，加上認列SunEdison虧損影響，單季營運由盈轉虧，每股虧損0.46元。
隨著一次性費用減少，加上受惠產品價格調漲，環球晶圓今年前2月營運轉虧為盈，稅後淨利1.08億元，每股純益0.29元。
儘管環球晶圓前2月獲利較去年同期減少40%，不過，在半導體矽晶圓市場供應持續吃緊，後續產品價格依然看漲，市場買盤持續積極湧入，推升環球晶圓股價進一步走高，盤中一度達252元，再創歷史新高價。1060323
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