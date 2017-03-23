（中央社記者張建中新竹23日電）半導體矽晶圓廠環球晶圓今年前2月稅後淨利新台幣1.08億元，年減4成，不過，在市場買盤持續積極湧入推升下，股價延續強勁走勢，一度達252元，續創新高。



環球晶圓去年第4季因收購SunEdison，不僅費用增加，加上認列SunEdison虧損影響，單季營運由盈轉虧，每股虧損0.46元。



隨著一次性費用減少，加上受惠產品價格調漲，環球晶圓今年前2月營運轉虧為盈，稅後淨利1.08億元，每股純益0.29元。



儘管環球晶圓前2月獲利較去年同期減少40%，不過，在半導體矽晶圓市場供應持續吃緊，後續產品價格依然看漲，市場買盤持續積極湧入，推升環球晶圓股價進一步走高，盤中一度達252元，再創歷史新高價。1060323