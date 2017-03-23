BY2化妝前後差很大 清新素顏驚豔粉絲NOWnews今日新聞 (2017-03-23 08:18)
雙胞胎女團BY2出道以來整形傳聞不斷，日前還被酸是「潘迎紫2.0」，但妹妹Yumi在IG上PO出與姊姊Miko的素顏照，讓不少網友驚呼兩姊妹素顏竟然比化妝還美！
BY2出道9年以來時常被傳進廠維修，被網友狂酸兩人根本是越長越不像的「雙胞胎」，但姊妹倆否認整形，也坦言看到這類的攻擊都相當受傷。妹妹Yumi在IG放上兩人素顏照，讓粉絲相當驚豔，並誇讚兩人：「妳們不需要化妝了，素顏就很美。」有許多網友也認為兩人素顏的顏值超高，希望姊妹倆不要再化濃妝，把素顏「小清新」藏起來了！
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