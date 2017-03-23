初鹿牧場踏青、賞梅、吃枇杷活動 台東縣民免費入場NOWnews今日新聞 (2017-03-23 09:47)
卑南鄉公所與初鹿休閒農業發展協會預定3月25、26日於初鹿牧場辦理「乳香枇杷、話梅傳心」活動。去年尼伯特讓臺東縣受創嚴重，枇杷與梅子產量較以往僅剩不到三成，但因為果實減少養份集中，因此口味更為香甜。此外初鹿牧場也特別開放臺東縣民憑身份証明免費入場，希望大家可以攜家帶眷一同來卑南鄉踏青走春。
卑南鄉鄉長許文獻表示，尼伯特風災過後我們以最快的速度做好災後復原，恢復日常生活機能，但作物生長需要時間無法一蹴可成，所幸本鄉枇杷與梅子在風災後產量雖少，但風味不減，因此我們結合初鹿地區的農業與休閒產業一起行銷，希望大家能繼續支持，並在這週末假期與家人一同到踏青、賞梅、吃枇杷。
初鹿休閒農業發展協會理事長廖坤郎表示，卑南鄉好山好水，除了枇杷與梅子外，茶葉、咖啡、釋迦、稻米也都具有相當口碑，所以號召我們休閒農業區一同來做展售，希望藉此機會讓更多人看到我們的特色，以創造產、銷、休閒三贏的局面。
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