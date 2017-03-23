NBA／百萬拳擊 羅培茲、伊巴卡遭無薪禁賽NOWnews今日新聞 (2017-03-23 09:51)
公牛中鋒Robin Lopez（羅培茲）和暴龍前鋒Serge Ibaka（伊巴卡）在22日的比賽中發生嚴重肢體衝突，事後2人皆遭到驅逐出場，聯盟官方在23日公布兩人皆必須受到禁賽1場的處分。
衝突意外發生在第三節還剩下3分58秒時，在Jimmy Butler三分命中後，要發底線球的Ibaka順勢給了一旁的Lopez一拐，Lopez毫不示弱地上前大力拍擊Ibaka手中的球，雙方一觸即發、各自向對方的臉上揍了一拳。
這一拳的代價可不小，聯盟官方在23日公布Lopez和Ibaka下一場比賽皆以無薪禁賽處置，Lopez將因此損失12萬美元（約365萬台幣），Ibaka則將損失11萬美元（約335萬台幣）。
另外暴龍的助理教練Jamaal Magloire也因為和公牛球員Nikola Mirotic有不當肢體接觸而遭到罰款1萬5千美元，聯盟表示Magloire當時的行為和其他試圖勸架的人有所不同、已超出了一般勸架的範疇。
公牛總教練Fred Hoiberg在23日表示能夠理解聯盟基於規定對Lopez的禁賽處分，但公牛全隊上下都會力挺Lopez到底。
「那是場競爭激烈的比賽，隨著比賽的進行激烈程度也越來越高，很不幸最後發生了這樣的結果。」Hoiberg表示：「我們都會支持Lopez到底，從球員到整個球團上下每一位工作人員，我們都會支持Lopez，我們會接受這樣的結果，當Lopez能夠出賽時我們都會相當開心。」
▲Serge Ibaka和Robin Lopez在22日的比賽中發生嚴重肢體衝突。（影片取自YouTube連結）
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