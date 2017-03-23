今（23）日凌晨1時許，新北市萬里區野柳泊逸渡假酒店二館驚傳火警，起火點為酒店頂樓的鍋爐房，酒店內251名旅客嚇得驚慌逃命，所幸火勢已被迅速撲滅，無人員傷亡。

野柳泊逸渡假酒店二館凌晨傳火警，熟睡中的旅客紛紛被驚醒，並且緊急疏散，新北市消防局第六救災大隊接獲通報後，派出98名消防員前往灌救。據悉，起火點為酒店頂樓的鍋爐房，燃燒面積約莫6坪，所幸火勢迅速撲滅，無造成傷亡。

這場突如其來的火警意外，旅客們從睡夢中驚醒，紛紛驚魂未定，火勢撲滅後，旅客們也隨即回到房內繼續休息。