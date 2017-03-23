經典賽美波爭冠 宛如美職世界大賽中央社 (2017-03-23 09:46)
（中央社記者曹宇帆洛杉磯22日專電）本屆世界棒球經典賽最後賽事，今晚由地主美國與波多黎各爭冠，兩隊陣中不乏美國職棒大聯盟MLB的現役球員，看美波爭冠，猶如搶先體驗季末才開打的世界大賽。
晚間賽事雙方先發投手都是大聯盟所屬球隊的戰將，美國派多倫多藍鳥隊的史卓曼（Marcus Stroman）登板，波多黎各則由紐約大都會隊的新秀魯戈（Seth Lugo）主投。
本屆經典賽美國與波多黎各曾在複賽對壘，當時雙方的先發投手就是史卓曼PK魯戈，結果魯戈技高一籌，投5.2局失3分，史卓曼投4.1局掉4分，最後波多黎各也以6比5勝。
加上美國隊陣中其他投手，如昨晚先發對日本的華盛頓國民隊強投羅亞克（Tanner Roark）等，都因投球數的限制可能壓縮投球局數，投手丘的對決，顯然波多黎各較能放手一搏。
打擊方面雙方的陣容都堪稱華麗，猶如美國隊昨晚擊出關鍵安打的致勝功臣麥卡臣（Andrew McCutchen）說，全隊都是大聯盟的明星球員，就算被排後段的第7與第8棒，他們效力大聯盟母隊的打擊率都有3成左右。
波多黎各8強複賽對戰委內瑞拉時，更創下先發1到9棒都擊出安打的驚人成績，波多黎各總教練羅德里格斯（Edwin Rodriguez）曾說，這批子弟兵比上屆更有天賦。
而日本昨晚敗給美國無緣爭冠，也破解這個亞洲棒球強權自預賽至複賽沒有敗績的傳奇，如今這個傳奇只剩波多黎各預賽至4強戰7連勝，只要冠亞軍賽擊敗美國，將締造8連勝封王的顯赫紀錄。
面對波多黎各雄心勃勃，美國隊則是首次經典賽取得爭冠資格，總教練雷藍（Jimmy Leyland）說，不願多談所謂美國從來沒爭冠也沒奪冠，不認為這有什麼大不了，只想告訴球員們不要遺憾、留個紀念。1060323
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