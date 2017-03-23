桃園市李姓男子日前遭到槍傷送醫，中壢警方追查發現是友人林姓男子在把玩衝鋒槍時誤擊，導致李男受到槍傷，員警荷槍實彈到桃園區一處汽車旅館，將林男逮捕到案，依槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送法辦。（李明朝報導）



中壢警方是接到通報，指出一名李姓男子疑似受到槍傷送醫，警方調查之後，發現並不是糾紛引起，而是李姓男子的一名林姓友人拿出一把制式衝鋒槍展示把玩，結果不慎誤觸板機，槍枝走火誤擊，李姓男子被送到醫院急救，保住一命。



桃園檢警等單位立即組成專案小組展開查緝，知道林姓男子案發後，藏在桃園區一家汽車旅館，由於知道林姓男子擁有火力強大的槍械，警方不敢大意，30多員警荷槍實彈把汽車旅館前後團團包圍，隨後攻堅，將林姓男子逮捕到案，先起出一把改造手槍、子彈138顆、毒品等物，隨後又帶往林姓男子住處，找到制式衝鋒槍1把、子彈5顆等物。



警方表示，到案後的林姓男子交代槍械是一名已死亡友人所寄放，警方認為是林姓男子卸詞，並且懷疑還藏有其他槍械，正在擴大追查。



