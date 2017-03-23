Google地圖出新招 定位分享更好用了中央社 (2017-03-23 09:36)
（中央社記者吳家豪台北23日電）Google地圖今宣布將於3月28日陸續推出全新「位置資訊分享」功能，讓Android與iOS使用者可從Google地圖App中分享所在位置給親友，另外也能在導航模式開啟「旅程分享」。
前往聚會、派對時，是否經常被家人、朋友問「你在哪裡？」、「什麼時候會到？」等問題？Google地圖全新「位置資訊分享」功能，讓所有Android與iOS的使用者都可以輕鬆從Google地圖App中分享所在位置給親友，而收到位置資訊的親友則可透過Android、iPhone手機、行動網頁或桌機網頁即時查看。
「位置資訊分享」的設定步驟為：從地圖藍點或側邊目錄點選「位置資訊分享」；選擇分享對象、分享的時間長度；選擇分享方式，例如直接從Google地圖App中分享位置給Google連絡人或是透過平時慣用的通訊應用程式傳送連結給親友。
如此一來，收到「位置資訊分享」邀請的親友，就能在自己的Google地圖中看見分享人的地點；而分享人也會在地圖的羅盤上看見特殊圖示，提醒他們正在分享自己的位置資訊。位置分享人可以隨時停止位置分享。
此外，在導航模式中，使用者可點擊「更多」並點選「旅程分享（Share Trip）」來做即時動態分享，收到旅程分享的人就可以即時掌握分享人的行進路線以及預計抵達時間。此分享模式會在使用者抵達目的地時自動停止。1060323
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