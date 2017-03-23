[環球網報導 記者 王歡]據韓國國防部和日本航空自衛隊消息，美軍3月22日出動B-1戰略轟炸機，分別與日韓兩國戰機實施了聯合訓練。日本共同社3月22日報導稱，此次訓練旨在制約正在加速核與導彈開發的朝鮮。日本空自稱，訓練是「美日韓3國堅固而緊密的合作的一環」。

B-1戰略轟炸機22日從關島的美軍安德森空軍基地起飛，與空自F-15戰機在日本九州周邊的空域實施了訓練。隨後，B-1飛往朝鮮半島上空，與韓國空軍F-15、F-16戰機實施了聯合訓練。

韓國國防部就此次訓練介紹稱，對出現突發事件時B-1在朝鮮半島上空開展行動的程序進行確認，「進行了編隊飛行、模擬射擊等訓練」。

韓聯社22日報導說，15日也曾有兩架B-1在朝鮮半島上空飛行。美軍在2016年9月也分別實施了B-1與日韓兩國戰機的聯合訓練。