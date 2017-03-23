國際在線報導（中國國際廣播電台記者 李建國）：伊朗最高領袖哈梅內伊近日在位於伊朗東北部的宗教城市馬什哈德表示，伊朗的選舉非常重要，不僅僅是總統大選，議會和一些委員會選舉都是如此，在選舉中必須堅持依法行事，只要是人民選出的，結果無論如何，都是有效的、合法的，他本人不干預選舉，但要制止破壞民意的人。

哈梅內伊還表示，伊朗的首要任務是發展經濟，沒有強大的經濟就無法實現人民安居樂業、維護民族尊嚴，經濟的發展需要加強國內生產，增加就業、培育人才、善用青年、刺激出口等。如果伊朗各部門進行有效的管理，國家面臨的所有問題都會迎刃而解，對伊朗虎視眈眈的霸權主義勢力就絕不會得逞。