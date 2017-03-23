（中央社台北23日電）中國大陸向泰國開出潛艇「買二送一」優惠條件。泰國總理帕拉育日前表示，泰國無法自造潛艇，已準備批准採購2艘潛艇的計畫；中國大陸將向泰國出售2艘潛艇，第3艘免費贈送。



俄羅斯衛星通訊社報導，帕拉育（Prayuth Chan-ocha）21日在內閣會議後向媒體宣布，泰國採購陸製潛艇一事將提交內閣會議，「這些潛艇是泰國迫切需要的，泰國目前還無法自造潛艇」。



他說，泰國已準備批准採購2艘潛艇的計畫，中國大陸也祭出優惠條件：購買2艘，第3艘免費贈送。



有媒體先前報導，泰國計劃向中國大陸購買3艘潛艇，總價10億美元。採購合約分3階段執行，首艘潛艇計劃2017年採購完成。



中國大陸環球網報導，泰國海軍的老式日本潛艇1951年退役後，在潛艇領域一直是空白狀態。隨著越南、馬來西亞、印尼和新加坡等國先後引進潛艇，泰國也想填補潛艇空白，保護重要水域航行自由和港口安全。



泰國向中國大陸採購潛艇一波三折，2015年宣布不久便暫停，1年後才重啟。2016年6月，泰國軍方批准以10億美元價格從中國大陸引進3艘出口型號為S-26T的「麒麟級」潛艇。1060323