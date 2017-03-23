刑事局中打大隊長許正道 心肌梗塞不治中央社 (2017-03-23 09:31)
（中央社記者朱則瑋台北23日電）刑事局中部犯罪打擊中心六大隊大隊長許正道，心肌梗塞送醫急救不治，刑事局同仁表示，許正道帶人客氣，工作能力、責任感強，沒想到發生這種事情。
許正道警察大學畢業，曾任台北市警局刑大隊長等職務，參與過多項大量社會案件，表現傑出，昨天晚上在家中突然心肌梗塞，送醫急救仍回天乏術，家屬難過。
曾與他共事的刑事局同仁說，許正道態度認真，台灣失去了一個好人才，大家都感到悲痛不捨。1060323
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