（中央社記者朱則瑋台北23日電）刑事局中部犯罪打擊中心六大隊大隊長許正道，心肌梗塞送醫急救不治，刑事局同仁表示，許正道帶人客氣，工作能力、責任感強，沒想到發生這種事情。



許正道警察大學畢業，曾任台北市警局刑大隊長等職務，參與過多項大量社會案件，表現傑出，昨天晚上在家中突然心肌梗塞，送醫急救仍回天乏術，家屬難過。



曾與他共事的刑事局同仁說，許正道態度認真，台灣失去了一個好人才，大家都感到悲痛不捨。1060323