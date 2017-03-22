▲《美麗的願望》殺青宴，方駿。（圖／記者林柏年攝，2017.3.22）

周嘉麗集資籌拍的公益愛心電影《美麗的願望》22日晚舉辦殺青宴，現年65歲的方駿帶著10歲愛女Paddy出席與會。2年前小20歲的嫩妻張雅萍因胃癌離世，方駿歷經低潮後，走出傷痛，生活重心全放在小女兒身上，而女兒也相當聽話，不讓人操心，「她很懂事，什麼都知道，我找不到理由可以罵她。」

方駿回憶陪伴愛妻走過從確診癌症到病逝的最後時光，除了時刻守護，還親自下廚料理三餐，「她沒有胃了，所以營養很重要」，但最後張雅萍終不敵病魔，病發後5個半月就辭世。夫妻情緣太短成了方駿心裡的遺憾，「我們認識7年才結婚，到她走時才在一起16年」，他坦言：「一開始真的很傷，她還那麼年輕，才38歲，什麼叫晴天霹靂！她走的那段時間，我不知道是怎麼活過來的。」

▲方駿（右）為了女兒重新振作。（圖／記者林柏年攝，2017.3.22）

喪妻後渾噩度日一段時間，方駿坦言現在想到還是心痛，但「捨不得、離不開、放不掉，那就完蛋了。」因此為了女兒重新振作，現在生活重心全放在小女兒身上，連作息時間都調得一樣，「但我每天會早起一點，幫她做早餐，準備送她上學。」是否打算再婚？他搖搖頭，直言：「不要了，別鬧了。一點點意願都沒有了。」

▲方駿（右）的生活重心全在女兒身上，不打算再婚或是重返演藝圈。（圖／記者林柏年攝，2017.3.22）

為了照顧女兒，方駿推掉許多戲劇邀約，表明「不打算再回演藝圈了。」3年前他和友人一起投入「水」事業，在埔里買地汲取湧泉水，投入好幾千萬至今尚未完全回收，他表示自己對水事業「全力以赴」，但也明白做生意沒這麼快回收，笑稱目前先吃老本，因為生活沒有太大物慾，所以還算過得去。