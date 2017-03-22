花蓮市役男抽籤 先進行心理建設NOWnews今日新聞 (2017-03-23 09:12)
花蓮市公所日前辦理役男抽籤作業，共有135名役男完成抽籤兵種，市公所承辦人員表示，這批役男要等今年六月以後會詢問是否有升學意願，若未繼續升學，則依軍種梯次徵調。
抽籤作業由民政課長潘堂盛主持，軍人服務站站長池歆華也到場向役男及家屬致意，並說明軍人服務站提供相關服務的內容，並提醒家長，役男初進入新兵中心，受限於住宿空間，行李不需過多，也由於密集式的訓練期程，消費時間有限，因此不必帶太多的現金。
當天抽籤作業分三階段辦理，第一階段為八十三年次以前出生，類別屬第三類通用，需服一年役，抽籤人數一人，該役男在十七個籤卡裡抽中海軍艦艇兵；第二階段辦理第二類航空，抽籤人數也是一人，該員抽中空軍兵科。
第三階段有133人進行抽籤，均為八十三年次以後出生，只需服四個月役期，現場除了役男之外，也有不少是由家長代理，由於133個兵種裡仍有九個兵科屬於海軍陸戰兵，以致抽籤現場氣氛凝重，役男及家屬都深怕抽中籤王，隨著海軍陸戰兵的籤管逐一被抽出，讓還未抽籤的役男與家長逐漸鬆了口氣。
現場除了役男之外，還包括國軍人才招募中心的人員在會場穿梭，提供國軍招募班隊的訊息讓役男參考，鼓勵選擇加入國軍行列，實現理想。
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