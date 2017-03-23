韓媒:韓共同民主黨黨內競選結果遭泄露 引質疑北京新浪網 (2017-03-23 09:04)
中新網3月23日電 據韓國《亞洲經濟》報導，在進行總統大選之前，韓國各黨派將首先決出代表該黨出戰的候選人。目前熱門潛在候選人文在寅、安熙正、李在明所在的共同民主黨22日涉嫌通過網路及社交媒體，泄露黨內總統候選人競選的部分投票結果。
據報導，該投票在全國250個投票場所進行，民主黨領導層將當天的投票結果密封，準備從27日起，根據候選人巡迴競選的日程，分地區公佈。但投票僅結束了30餘分鐘后，各投票場所的開票結果就通過EXCLE文件及小紙條等泄露出去，其內容為「文在寅獲得一半以上票數，城南市長李在明位列第二、忠清南道知事安熙正排名第三」。
安熙正及李在明方面質疑選舉結果提前泄露，並表示：「如果文在寅陣營是為了提前散布輿論而介入選舉，必須通過法律程序解決。」據悉，兩人所在陣營也將向黨領導層及選舉管理委員會問責。對此，文在寅方面表示，開票結果泄露與其無關。
報導指出，安熙正和李在明方面質疑是文在寅陣營故意泄露了部分開票結果。因為在泄露出去的結果中，大部分內容均是文在寅領先，這對安、李陣營毫無益處。
在當天的250處投票場所中，分別安排了不同陣營的監票人。據悉，開票結果是在監票人向各自陣營報告的過程中泄露的。
另外，在各民調機構發佈的總統支持率結果中，文在寅一直遙遙領先。
關鍵字：
上一則：美國空運部隊 支援對抗IS行動
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
計算機 usb．casio 計算機．炫彩 計算機．卡西歐 DW-200TW 計算機．計算機 casio．Addex 計算機．TECO 計算機．計算機 鬧鐘．計算機 TI-84．攜帶計算機．卡西歐 計算機．CASIO 計算機 FX-991ES．AURORA 計算機．CATIGA 計算機．victor 計算機．超大計算機．PLUS. 計算機．Kitty 計算機．答錄 計算機．計算機 鍵盤．炫彩計算機．GD 計算機．聲寶 計算機．工程計算機．kinyo 計算機．KRONE 計算機．財務 計算機 casio．atima 計算機．鍵盤 計算機．計算機 hp
- Easy Spirit 簡約耀眼實搭首選 素面皮革樂福鞋~百搭黑
- 【NIKE】WMNS ZOOM ALL OUT LOW(全腳掌氣墊慢跑鞋/878671-6
- BURBERRY 經典戰馬格紋金屬小牛皮飾邊鍊帶掛腕/手拿晚宴包(
- GUCCI 皮革壓紋I PHONE 4手機套(金)
- LV【N51128】經典棋盤格雙口袋肩背包
- 【微星B250平台】I7-7700四核{甜心伊人} GTX1080獨顯電玩機
- PHILIPS 飛利浦 Zenit NFC/藍牙5.1聲道家庭劇院喇叭CSS5530
- 【COACH】小牛皮壓紋中夾-焦糖色(買就送璀璨水晶觸控筆)
- LV M40668 Monogram Idylle帆布Noe PM束口水桶包(小-棕褐色
- EPSON Runsense SF-810V 專業鐵人運動錶
台參與抗IS人道救助 高碩泰亮相國務院【中央社】
印尼巴厘島地震引發民眾恐慌 尚無人員傷亡消息【北京新浪網】
日本愛子公主國中畢業 豐腴許多【中廣新聞網】
日媒稱日本積極拉攏俄羅斯欲牽制中國:俄沒反應【北京新浪網】
美國體操性侵案:教練天天與14歲運動員發生關係【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》
推薦好書更多
最快速、最有效！ 捏耳排毒法─從嬰兒到百歲都有效的耳穴按摩法！天天揉按捏，女人顧青春，男人增元氣，小孩固體質、長輩防退化！
★從0歲～100歲都能做的耳穴按摩法，神奇效果看得見！ 耳穴療法、按摩耳朵沒有副作用，是最...《詳全文》