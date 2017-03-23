中新網3月23日電 據韓國《亞洲經濟》報導，在進行總統大選之前，韓國各黨派將首先決出代表該黨出戰的候選人。目前熱門潛在候選人文在寅、安熙正、李在明所在的共同民主黨22日涉嫌通過網路及社交媒體，泄露黨內總統候選人競選的部分投票結果。

據報導，該投票在全國250個投票場所進行，民主黨領導層將當天的投票結果密封，準備從27日起，根據候選人巡迴競選的日程，分地區公佈。但投票僅結束了30餘分鐘后，各投票場所的開票結果就通過EXCLE文件及小紙條等泄露出去，其內容為「文在寅獲得一半以上票數，城南市長李在明位列第二、忠清南道知事安熙正排名第三」。

安熙正及李在明方面質疑選舉結果提前泄露，並表示：「如果文在寅陣營是為了提前散布輿論而介入選舉，必須通過法律程序解決。」據悉，兩人所在陣營也將向黨領導層及選舉管理委員會問責。對此，文在寅方面表示，開票結果泄露與其無關。

報導指出，安熙正和李在明方面質疑是文在寅陣營故意泄露了部分開票結果。因為在泄露出去的結果中，大部分內容均是文在寅領先，這對安、李陣營毫無益處。

在當天的250處投票場所中，分別安排了不同陣營的監票人。據悉，開票結果是在監票人向各自陣營報告的過程中泄露的。

另外，在各民調機構發佈的總統支持率結果中，文在寅一直遙遙領先。