[環球時報綜合報導]編者按：日本首相安倍晉三是否向「低價購地門」主角——森友學園理事長籠池泰典捐過100萬日元？日本防衛相稻田朋美和籠池又是什麼關係？若醜聞屬實，安倍會不會信守諾言主動辭職？這一個個「可能動搖日本國政的疑團」將很快被揭開。23日，籠池將被傳喚到國會作證。一個月以來，森友學園因散發仇視中韓材料、對兒童灌輸右翼思想進入國內輿論視野，如今，它已經成為一個巨大的政治旋渦，將日本政壇最重要的人物吸進去。很多人在問，一家民間教育機構居然能有這麼大能量，為什麼？

不成功的幼兒園，不合格的教育者

說到總部位於大阪淀川區的森友學園，許多媒體會首先提到它「旗下」的冢本幼兒園——該幼兒園讓孩子唱二戰時期的日軍軍歌、背誦《教育敕語》（中心思想是宣傳效忠天皇，在日本發動對外侵略戰爭期間被用於軍國主義教育，二戰戰敗后被日本參眾兩院廢除）、向家長散發仇視中韓的資料，最近因右翼教育大出風頭。不過，或許和很多人想像的不同，並不是森友學園創辦了冢本幼兒園，而是它因這家幼兒園而生。1950年，二戰時期的日本預備軍官森友寬在大阪創立了冢本幼兒園。21年後，依託該幼兒園的「學校法人」森友學園才正式成立。

雖然森友學園已經成立了46年，但其經營活動並不算成功。1995年森友寬去世時，給接手該學園的籠池夫婦留下了4億日元債務，兩人之後一直負債經營。除了當初的冢本幼兒園，森友學園只在2009年時發展出一所保育園（接收3歲以下兒童）。上世紀80年代成立過一家「開成幼兒園兒童教育學園」，不過在2014年因經營不善關閉了。而作為核心的冢本幼兒園接納人數應該是315名兒童，但在園兒童長期只能保持在150人左右，充足率不到50%，大大低於同地區的其他幼兒園，口碑也在大阪的幼兒園中位於中下游。

在日本媒體看來，森友學園現任理事長籠池泰典並不是合格的教育者。1977年，他從關西大學畢業後進入奈良縣政府工作，「做了3年公務員后，與森友寬的女兒諄子結婚，之後便開始在幼兒園任職。在教育工作方面，他沒有絲毫的相關經驗」。

森友學園事件發生后，許多幼兒園家長和籠池夫婦的鄰居提起他們時都說，「籠池行事風格十分強硬，一反對他就會被訓斥」，「強行讓別人接受他右翼的那一套」。籠池的夫人諄子是幼兒園副園長，她似乎不比丈夫好多少。諄子曾因一個小學生沒有向她打招呼便走了過去，將這孩子打得面部青腫，最後被處以刑事拘留。

籠池的「沒有經驗」，夫婦二人的「固執強勢」，直接體現在對幼兒園孩子的管理方式上。日本每日放送電視台近日爆料，有兒童家長曾向大阪教育局投訴冢本幼兒園。投訴內容令人震驚：幼兒園內設有一間「鬼屋」，犯錯的孩子要被關進去；每天只允許孩子上兩次廁所，如果有人不小心尿褲子，要在大家面前道歉，否則不給換洗褲子；孩子拉褲子的話，老師會把糞便裝進其書包，和吃飯用的碗筷放在一起，讓他們帶回家。這種行為讓很多孩子產生了心理陰影，在家時頻繁上廁所。

冢本幼兒園「仇視中韓」已被廣泛報導。據《環球時報》記者了解，以前有不知情的在日中國人將子女送入該幼兒園。後來，他們在園方資料中不僅看到中國人被稱為「支那人」，而且還被比喻成「金魚的糞便」，隨即讓子女轉園。

不僅是對幼兒園孩子沒有進行正常教育，籠池夫婦二人的家庭教育也很有問題，他們總共有5個子女（3男2女）。日本《女性雜誌》近日以「籠池家的壯烈餐桌」為題刊文稱，在飲食上，籠池夫婦強迫「每個孩子每天必須喝完1升裝的1盒牛奶；連根都不去掉的整棵菠菜煮熟了讓孩子吃下；每天必須吃3條中等大小的魚」，沒有完成就要受各種體罰。這樣教育的結果是，大兒子和他們沒多少來往；二兒子成年後出走，斷絕往來；小兒子在21歲那年自殺，遺書上寫道：「在父母面前抬不起頭來。」

安倍上台後的逆風

「當我得知日本竟然有這樣一個鼓吹右翼教育的『愛國主義』幼兒園時，著實大吃一驚，沒想到時至今日還有教育機構在教授《教育敕語》，這種教育早在70年前就應該終結了。」日本政治評論家本澤二郎22日接受《環球時報》記者採訪時說，戰後日本社會幾乎不會公開提及「右翼教育」，因為會遭到媒體和國民的批判。如今的日本教育本應完全廢止戰前那一套以天皇為中心的教育體系，但遺憾的是，受過戰前教育的官僚將右翼教育的觀點保留下來。「大家都知道日本的學校不會詳細教授包括侵略中國在內的近現代史，像我這樣的老人都沒學習過，更別說年輕人了。」

被貼上「右翼」標籤、作為右翼勢力眼中「幼兒教育的典範」的冢本幼兒園，在很多家長看來並不是一直如此。「以前真不是這樣，不知道為何會變成現在這個樣子。」《環球時報》記者在大阪聽到了很多類似聲音。根據記者多年在當地生活的經驗，這種說法是可信的。

大阪有韓國人聚居區，也有排外的日本極右翼組織「在特會」，雖然雙方有時會起摩擦，但過去很長時間以來，沒有聽說哪家企業、教育機構如此公開走右翼路線。與此同時，大阪是日本全國首座制定對「仇恨演講」進行處罰法律條款的城市。在普通民眾生活中，很少出現與右翼有關的東西。不過，隨著安倍上台後右翼勢力不斷壯大，社會輿論和民間氣氛與以前就不太一樣了。

本澤二郎告訴《環球時報》記者，出現像這樣的「愛國幼兒園」是和安倍政權有很大關係的——在背後大力支持安倍內閣的日本最大右翼精英團體「日本會議」，支持貫徹「右翼教育」，所以森友學園得到了安倍夫婦的全面支持。籠池是「日本會議」的大阪分部負責人。

「日本會議」聚集著大量政界、商界、文化界精英，被稱為「日本政治右傾的孵化器」，是安倍政權的核心支撐。如今擁有3.8萬成員的「日本會議」，在47個都道府縣均設有分部，在區市町村設有242個支部，超過1700名地方議員是其成員。安倍政權現在的閣僚中，有3/4是「日本會議國會議員懇談會成員」。以安倍為首，包括內閣官房長官、首相輔佐官等十餘人均是「日本會議國會議員懇談會」的骨幹。

如今，「日本會議」左右著日本政治的走向——「督促」首相參拜靖國神社、主導日本「教育右翼化」行動。而籠池就成為踐行其教育方針的急先鋒。本澤認為，類似森友學園的教育機構應該「不會是零」，可能還有尚未被曝光的右翼學校。

他的關係網是這樣編成的

「日本會議」只是構成籠池泰典龐大關係網的一環。和其「並肩作戰」的還有一個名為日本教育再生機構的組織。該組織是貫徹愛國教育的急先鋒，到處要求日本各地學校使用育鵬社編纂出版的否定南京大屠殺以及慰安婦等內容的歷史教科書。日本教育再生機構理事長八木秀次也是「日本會議」成員，他很早就與籠池泰典相識，曾多次到冢本幼兒園發表右翼教育觀演講。八木秀次同時是安倍教育政策制定的智囊，在安倍政府的諮詢機關「教育再生實行會議」中擔任委員職務。

日本教育再生機構是將籠池泰典、八木秀次、現任大阪府知事松井一郎和安倍晉三串起來的交匯點。松井一郎是「日本維新會」成員，該黨派是有名的右翼黨派，其創始人橋下徹曾因戰爭中「慰安婦是必要的」等言論引發巨大爭議。

松井一郎2012年邀請過安倍出席日本教育再生機構的研討會。他被認為是籠池結識安倍的牽線人，而根據籠池長子籠池佳茂的說法，松井甚至可能在「低價購地門」一事中發揮作用。籠池佳茂22日接受富士電視台專訪時說，「父母確實從安倍首相夫人那裡獲得100萬日元。也確實有政府人士為低價拿地一事在中間說了話，發揮了作用」。他透露說，「目前在媒體追問下撒謊的人是大阪知事松井一郎」。松井此前表示，他與此事毫無關係，如果被證實有參與就辭去知事職務。

不管怎麼說，籠池通過層層關係與安倍夫婦建立了聯繫，時間是在安倍2012年底再次當選首相之前。因為這年9月，安倍原計劃要去冢本幼兒園演講，園方還向家長通知了此事。不過後來因忙於選舉取消了演講。冢本幼兒園為此向家長髮送了資料說明情況。資料中包含一封道歉信，「以後一定訪問貴園跟大家見面，請多多包涵」，落款是安倍晉三。

籠池與防衛相稻田朋美的關係此前已被諸多媒體大幅報導，後者曾擔任森友學園的法律顧問。

森友學園的關係網路中還包括一個名為「生長之家」的宗教團體。該團體在1930年由谷口雅春創辦，自成立至今秉承「極端國家主義」路線，大搞一些政治活動。參與過上世紀70年代「生長之家」青年學生運動的有後來成為「日本會議」事務總長的椛島有三和被稱作「安倍政權之父」的伊藤哲夫等人。從這批青年學生中還走出一支教育隊伍。他們多活躍於關西地區，規模最大的是「谷口雅春先生學習會」。該組織通過「經營幼兒園」、舉行各種演講活動，開展「基層工作」，幫助安倍政權獲取大眾支持。

根據日本自由記者菅野完2016年出版的《日本會議之研究》，冢本幼兒園和「生長之家」的聯繫在《學習谷口雅春先生》第5期雜誌合訂本中有所體現。裏面刊發了一則活動公告，是一場「關於我們的老師谷口雅春先生」講演活動，主講人為曾任「生長之家」夏威夷感化部部長的仙頭泰，舉辦地點就是冢本幼兒園。在日本，即便是自負盈虧的私立幼兒園，也很難想像把場地租借給外部團體，何況是宗教和政治色彩濃厚的「生長之家」。值得注意的是，公告內容中寫明，該活動聯繫人是「籠池」。

從籠池的關係網可見森友學園政治資源之豐富。而這樣的資源或許早有積累。《環球時報》記者從該學園獲得的資料顯示，其創始人森友寬與日本皇室，特別是昭和天皇裕仁有很深的聯繫。他曾擔任日本「全國學校法人幼稚園聯合會組織」委員長、民生兒童委員長等職。1990年，森友寬獲得日本政府授予的「藍綬勳章」。1995年森友寬去世后，日本政府專門通過內閣決議，授予其勳章「正六位勛五等雙光旭日賞」。作為民間教育機構人士，森友寬享受如此殊榮並不尋常。[環球時報駐日本特約記者 蔣豐 李珍 環球時報記者 邢曉婧]