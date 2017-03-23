記者陳駱宜宏／新竹報導

熱鬧的剪綵後正式宣告台北榮民總醫院新竹分院的門診及健檢中心啟用，這次院方大動作進行環境修繕，就是期望提升醫療環境，新竹縣醫療資源相對匱乏，地方政府也相當樂見院方努力自我提升。

在地六十一年的榮總新竹分院，多年來守護在地民眾的健康，這次修繕後除了明亮的環境與門診數位化報到系統，為了提倡預防重於治療的理念，更重建了整個健檢中心，期望用最舒適的環境，最詳細的檢驗為民眾的健康把關。

新竹縣市的醫院正努力引進設備與人才，提供在地民眾多元的醫療服務，推廣預防醫學的理念，更強化急重症病患的治療，讓有緊急需要的民眾能夠就近就醫，在地治療，拯救更多人的性命。