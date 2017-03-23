記者陳榮昌／台中報導

大甲媽祖遶境進香9天8夜活動即將展開，其中媽祖起駕、回鑾時，達到最高潮，屆時必有大量民眾湧入鎮瀾宮參拜，為避免造成塞車的困擾，大甲警分局為維護道路交通安全與順暢，呼籲民眾進入大甲市區可多搭乘大眾運輸交通工具或接駁車，免去舟車往返及塞車之苦。為因應大甲媽祖遶境起駕與回鑾，大甲分局實施三層交通管制，規劃行人徒步區大甲區三民路以東、中山路一段以西、文武路以南、光明路以北，禁止汽、機車進入。

起駕二十四日下午三時至翌日二時全面管制汽、機車進入。回鑾四月二日上午十時至深夜十二時全面管制汽、機車進入。規劃大甲區經國路以東、中山路一段以西、德興路與文武路以南(回鑾-育英路、大甲街與新政路以南)、經國路與中山路一段南端交叉路口以北。

起駕日15-17時彈性管制、17時後全面管制。回鑾-4月2日10-12時彈媽祖起駕前，大甲區中山路一段與東安路口至經國路與大安港路口，3月24日17時至翌日2時彈性封閉管制。回鑾調撥車道管制路段：大甲區經國路與文曲路口至中山路與東安路口南下車道，4月2日8時至20時內側車道調撥為北上方向行駛。

大甲警分局建議行駛國道三號進入大甲市區至「美人山舊營區」臨時停車場免費停車。自西濱快速道路進入大甲市區由西濱快速道路左右轉大安港路可至大甲體育場臨時停車場。由清水沙鹿進入大甲市區中山路一段可左轉東安路或右轉興安路左轉新政路右轉大安港路可至大甲體育場臨時停車場。自苗栗進入大甲中山路右轉經國路可至大甲體育場臨時停車場。

警方表示，「美人山舊營區」臨時停車場(約500個停車位)，再搭乘免費接駁專車至大甲高中。大甲體育場臨時停車場(約350個停車位)，再搭乘免費接駁專車至大甲國小。大甲火車站後方空地停車場(約150個停車位)，徒步至鎮瀾宮約4-5分鐘。回鑾當天商借致用高中臨時停車場(約300個停車位) ，再至對面「美人山舊營區」接駁站，搭乘免費接駁專車至大甲高中。