媽祖起駕人車湧入大甲 警方規畫行車及停車方案台灣好新聞報 (2017-03-23 08:24)
記者陳榮昌／台中報導
大甲媽祖遶境進香9天8夜活動即將展開，其中媽祖起駕、回鑾時，達到最高潮，屆時必有大量民眾湧入鎮瀾宮參拜，為避免造成塞車的困擾，大甲警分局為維護道路交通安全與順暢，呼籲民眾進入大甲市區可多搭乘大眾運輸交通工具或接駁車，免去舟車往返及塞車之苦。為因應大甲媽祖遶境起駕與回鑾，大甲分局實施三層交通管制，規劃行人徒步區大甲區三民路以東、中山路一段以西、文武路以南、光明路以北，禁止汽、機車進入。
起駕二十四日下午三時至翌日二時全面管制汽、機車進入。回鑾四月二日上午十時至深夜十二時全面管制汽、機車進入。規劃大甲區經國路以東、中山路一段以西、德興路與文武路以南(回鑾-育英路、大甲街與新政路以南)、經國路與中山路一段南端交叉路口以北。
起駕日15-17時彈性管制、17時後全面管制。回鑾-4月2日10-12時彈媽祖起駕前，大甲區中山路一段與東安路口至經國路與大安港路口，3月24日17時至翌日2時彈性封閉管制。回鑾調撥車道管制路段：大甲區經國路與文曲路口至中山路與東安路口南下車道，4月2日8時至20時內側車道調撥為北上方向行駛。
大甲警分局建議行駛國道三號進入大甲市區至「美人山舊營區」臨時停車場免費停車。自西濱快速道路進入大甲市區由西濱快速道路左右轉大安港路可至大甲體育場臨時停車場。由清水沙鹿進入大甲市區中山路一段可左轉東安路或右轉興安路左轉新政路右轉大安港路可至大甲體育場臨時停車場。自苗栗進入大甲中山路右轉經國路可至大甲體育場臨時停車場。
警方表示，「美人山舊營區」臨時停車場(約500個停車位)，再搭乘免費接駁專車至大甲高中。大甲體育場臨時停車場(約350個停車位)，再搭乘免費接駁專車至大甲國小。大甲火車站後方空地停車場(約150個停車位)，徒步至鎮瀾宮約4-5分鐘。回鑾當天商借致用高中臨時停車場(約300個停車位) ，再至對面「美人山舊營區」接駁站，搭乘免費接駁專車至大甲高中。
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