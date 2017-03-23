[環球網綜合報導]當地時間22日，英國議會大廈附近發生恐怖襲擊。英國廣播公司22日報導。警方當日晚間宣布，已有5人在倫敦市中心的襲擊事件中死亡，另有40多人受傷，死者中包括襲擊者本人。英國警方稱，襲擊嫌疑人是獨自行動的，已被擊斃。事件發生后，多國政要通過各種方式譴責恐襲事件，並向英國表示支持。

特朗普：美國將全力支持英國

白宮22日發表聲明稱，美國總統特朗普當天與英國首相特蕾莎·梅通電話，就倫敦恐怖襲擊事件致哀。中新社報導稱，聲明稱，特朗普讚賞安保人員以及救援人員的迅速反應。他表示，美國將全力支持英國，應對此次襲擊，將襲擊者繩之以法。

美國務卿蒂勒森22日發表聲明，向遇難者及其家人表示哀悼。他表示，美國譴責這起可怕的暴力襲擊行為。無論襲擊由何人所為，對遇難者而言是沒有差別的。

默克爾：震驚！德國將與英國緊密地並肩作戰

針對英國倫敦22日發生的恐襲事件，德國總理默克爾當天在致哀聲明中表示，她對此感到震驚，並強調，在抗擊恐怖主義的戰鬥中，德國將與英國緊密地並肩作戰。中新社報導稱，默克爾還表示，她此刻對「我們的英國朋友和全體倫敦人」懷著哀悼和感同身受之情。她同時希望傷者能得以痊癒。

德國內政部長德邁齊埃當天表示，德國安全部門正與英國安全部門保持緊密聯繫。德國外長加布里爾則將這起發生在倫敦的恐襲形容為「對民主心臟」的襲擊。

奧朗德：法國將全力支持英國應對恐怖襲擊

法國總統奧朗德22日表示，法國將全力支持英國應對恐怖襲擊。新華社報導稱，奧朗德當天接受媒體採訪時表示，法國已做好為英國提供支持的準備，並將儘力了解當天發生在英國倫敦的恐怖襲擊的具體情況。

法國總理卡澤納夫、新任內政部長馬蒂亞斯·費科爾也公開向英國表示支持和慰問。卡澤納夫還在社交媒體推特上說，多名法國中學生在當天發生於倫敦的襲擊中受傷。

俄羅斯：必須共同對抗邪惡的恐怖主義

俄羅斯衛星通訊社3月22日報導，俄外交部發言人瑪麗亞·扎哈羅娃3月22日表示，莫斯科向倫敦恐怖襲擊受害者親屬表示哀悼。「我們對本次襲擊行動的受傷者和遇難者親屬表示同情和哀悼。我們無論現在還是未來都從不根據任何特徵區分恐怖主義。我們把它明確定義為邪惡，必須共同對抗它。在這個時刻，就像往常一樣，我們的心和英國人民在一起，我們對他們的痛苦感同身受」。