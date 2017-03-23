昨天深夜，英國首都倫敦遭遇了一場嚴重的恐怖襲擊，不僅造成40多人受傷（其中10多人重傷）和5人死亡（包括襲擊者），而且事發地點更在英國議會門前！

下面這張英國《衛報》製作的圖片，就直觀地介紹了恐怖襲擊發生的經過：

首先，兇徒先是開著一輛現代汽車，在威斯敏斯特大橋上瘋狂碾壓路邊的行人，並直接導致了2人死亡，多人受傷。目擊者表示現場簡直如同地獄一般。

之後，他把車停在了英國議會大廈附近，然後開始持刀下車砍人，一名警察被他捅死……

再後來，他被趕到的特警直接擊斃。

下面這這段視頻記錄了特警開槍的一瞬間，恐慌的行人在拚命逃離現場：

而下面這段視頻則展現了這場襲擊給倫敦帶來了多麼嚴重的傷亡：

目前，襲擊發生時正在英國議會大廈內辦公的英國首相特蕾莎·梅，已經在特警保護下安全離開議會大廈。但其他議員就沒有她那麼幸運了。他們被困在議會大廈內數小時，直到警報解除才離開。

之後，特蕾莎·梅發表講話，怒斥這場發生在英國首都的襲擊是「病態和邪惡的」。

她還表示英國人，以及英國的民主、自由、人權以及法治，都不會被恐怖主義嚇到，英國議會會照常運作，英國人也會照常去開始他們新的一天。

而倫敦警方則已經迅速認定這是一場「恐怖襲擊」，並表示他們大致知道襲擊者的身份，正在進一步調查，但目前沒有給出更多信息。

此外，美國總統特朗普已第一時間致電英國政府，表示美國會全力支持英國的反恐行動。估計特朗普後續還會在推特上對倫敦的這起恐怖襲擊發表一些後續表態，並趁機宣揚和強化一些他此前遭到媒體抨擊的政治理念。

德國總理默克爾、法國總統奧朗德等歐洲國家領導人也對此次襲擊表示震驚，並向死難者表示慰問。

最後，有西方媒體分析認為，其實這場襲擊遲早都會來，因為從比利時的布魯塞爾到法國的巴黎和尼斯，再到德國柏林，整個歐洲近幾年都遭到了恐怖襲擊，其中這類「汽車碾壓行人」式的襲擊更是已經多次上演了……