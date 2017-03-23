英國將不會調整恐襲威脅等級 警方搜捕另一嫌犯北京新浪網 (2017-03-23 08:37)
中新網3月23日電 綜合報導，英國首相特蕾莎·梅本月22日表示，儘管倫敦當天發生造成包括兇嫌共5人喪生的攻擊，英國仍不會調整恐怖攻擊威脅等級。
據報導，特蕾莎·梅在唐寧街首相辦公室外表示：「英國威脅等級已設在嚴重級一段時間，這將不會改變」。在這起襲擊中，兇嫌造成1名警察和另3人死亡。嫌犯已在國會外遭武裝警察擊斃。
英國高層反恐官員羅利表示，警方懷疑國會外22日發生的襲擊案，幕後涉及「伊斯蘭主義相關的恐怖主義」。
同時，英國警方仍在搜捕據信是今天發動攻擊案的2名攻擊者之一。其中1名攻擊者先前已遭警方擊斃。
英國廣播公司記者卡西安尼（Dominic Casciani）推文說，在攻擊案發生時，據信有2名攻擊者坐在一輛車內。他說：「英國廣播公司從多個消息來源得知，當時在西敏橋上這輛車內有兩名襲擊者。」
另外，倫敦港務局說，在攻擊案中跌落泰晤士河（Thames River）的1名婦女已被救起，但傷勢嚴重，正在醫院接受緊急治療。港務局還說，泰晤士河已封閉，所有非緊急使用的船隻都不準到案發的附近地區。
除此之外，法國官員說，在倫敦攻擊案中，有3名法國學童受傷，他們是在西敏橋上被攻擊案的汽車撞傷。
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