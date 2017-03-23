【旅遊經 李麗文報導】

有小孩的夫妻在關島PIC也能重溫2人蜜月時光。（圖片提供╱旅遊經）

風和日麗、碧海藍天的海島假期，是許多情侶、單身貴族、小家庭的渡假首選，尤其是全包式的渡假村，提供豐富多樣的休閒娛樂，又有專門的村內指導員幫忙帶領小朋友啟發智能遊戲，讓爸爸媽媽多了時間可以重溫兩人時光，製造不少浪漫氣氛。

關島PIC太平洋島渡假村是一價全包式的超級大型渡假村，具有南太平洋魅力，海上、沙灘、水上、陸地都能玩，被稱為是「關島最大、最好玩的渡假村」，不用換泳裝也能玩，更適合大人小孩，滿足小朋友親水的樂趣，符合大人想放空渡假的需求。尤其是夫妻如果計畫要二度蜜月，絕對是甜蜜蜜之選。

關島PIC的KIDS CLUB兒童俱樂部提供兒童託管照顧。（圖片提供╱李麗文）

日前文青旅遊作家藍白拖與人氣兩性作家大A夫妻倆即帶著兒子一遊關島，體驗最適合全家同遊的PIC太平洋渡假村精華，感受PIC渡假村最讚的玩樂活動、美食饗宴、貼心服務。藍白拖分享，過往總覺得一家人旅行時，父母忙於照顧孩子，無法真正放鬆做自己想做的事，若孩子不小心受傷，不免掃興，有時候反而會有在外旅行比在家更累的反效果。

關島PIC太平洋島渡假村，可體驗熱門的風帆活動。（圖片提供╱李麗文）

親子同遊體驗關島PIC太平洋島渡假村，最大的不同之處就是「既然是一家人出來玩，就該讓爸媽和孩子都有玩到」。記憶深刻的體驗活動，包含PIC的招牌項目：「人魚共游」，池子裡有1,300多條熱帶魚，繽紛又新鮮的觸感與氛圍，讓人釋放疲憊的壓力。在這裡，沒有刮人礁石，有著美麗的熱帶魚陪伴，加上封閉式的水池，真的很安心，即使不會游泳也能體驗浮潛與魚同游的樂趣。

關島PIC太平洋島渡假村內最受歡迎的活動「人魚共游」。（圖片提供╱太平洋島國際旅行社）

透過夫妻檔實地體驗，終於有享受度假的感覺，關島PIC太平洋島渡假村特別適合帶孩子來放鬆，村內有各項活動設施，與孩子同樂外，還有KIDS CLUB託管幼兒，在餐廳用餐也不怕，還可以讓孩子們交朋友，與國際間的孩童們互動，打開心房。特別推薦，這兒也提供多樣豐富美饌，包含義大利豪華餐廳、西式Skylight自助餐、日本料理、露天劇場則有太平洋晚宴秀，琳瑯滿目的選擇，可以盡興大快朵頤。

關島PIC太平洋島渡假村有6間風格不同的餐廳，提供優質的餐飲服務。（圖片提供╱旅遊經）