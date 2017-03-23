【旅遊經 趙意雯報導】

乳白色沙灘襯上碧藍的大海，在夕陽西下時來杯清涼的熱帶水果飲，陣陣微風輕拂，海浪拍打沙岸，留下了呢喃的話語，輕輕訴說這座小島的過去與現在。泰國，一個令人驚豔的國家。無論是在食、衣、住、行上都非常獨特，也常被人們當作是「渡假勝地」。

夕陽的餘暉烙印在這片靜謐的沙灘上，為神秘的金莎美島再增添了迷人的氣質。（圖片提供／旅遊經）

泰國觀光局表示，泰國旅遊簽證優惠從即日起至8月31日前享免簽特惠（仍須辦理簽證，如採用落地簽證，費用調降為1000泰銖。）

由華泰旅遊、東南旅遊、鳳凰旅遊、喜鴻假期、春暉旅遊與品冠等旅遊業者聯合推薦的金莎美島、羅永、芭達雅與曼谷，採用話題性十足的半自由行「棕櫚灣渡假村‧金莎美島‧精彩歌舞秀‧探索侏儸紀、河畔夜市泰國5／6日」之旅，強調6人即可成團且無購物行程，非常適合年輕族群並前往。

棕櫚灣渡假村為前來休憩的旅人提供寬敞明亮的環境空間。（圖片提供／旅遊經）

坐落於羅永府的棕櫚灣渡假村，四面環海，清幽迷人，同時還擁有一片私人海灘，來這裡不妨放慢步調，在沙灘上放空、聆聽浪濤拍岸，也可以在度假村盡情體驗打各式球類或是划獨木舟的樂趣。早上直接從渡假村搭乘快艇出海，前往神秘的金莎美島，在潛水攤餵食熱帶魚群，或是戴上呼吸管浮潛觀賞海底世界；就算甚麼都不做，坐在躺椅上發呆、曬太陽，也是悠哉愜意。

COLOSSEUM金工歌舞劇場精彩至極的歌舞秀。（圖片提供／旅遊經）

體驗完泰國的原始自然風貌後，來到了大城—芭達雅，推薦走訪一些富趣味性的新景點，像是翻轉空間的顛倒屋以及精雕細琢的蘇坦冰上奇緣世界，到了晚上會前往至最新的COLOSSEUM金宮歌舞劇場，建築物仿效羅馬競技場造型的半圓造型，讓來欣賞表演的民眾皆能看到最精彩絕倫、華麗的歌舞秀。

蘇坦冰上奇緣世界讓人有如置身雪國的感覺。（圖片提供／旅遊經）

位於曼谷的丹能莎朵歐式水上市場，密密麻麻的木筏載滿各式食物與工藝品，遊客可以搭乘長尾船觀覽這特殊景象；開在鐵道兩側既刺激又奇妙的「爆笑鐵支路市場」在火車來時，兩旁小販會收起遮陽棚，等火車一走之後又再回歸原位，體驗到泰國在地生活；而以舊貨倉作為裝潢設計主題的ASIATIQUE碼頭夜市，販售各類型設計用品，除了提供餐飲外還有摩天輪、旋轉木馬等遊樂設施，讓人驚喜連連，回味無窮！

沿著水路兩旁而開的市集，旅人們乘坐船隻體驗泰國傳統風情（圖片提供／旅遊經）

清靜休閒的金莎美島、鮮活明亮的芭達雅或是時尚創意的曼谷都是泰國的一部分。若想重新體驗不一樣的泰國，就從金莎美島開始。欲知詳情，請洽上述旅行社或泰國旅遊觀光局查詢。