▲到沖繩旅遊必吃的「通堂拉麵」，即將在台北統一時代百貨快閃登場。（圖／記者陳致宇攝）

信義商圈拉麵戰開打，到沖繩旅遊必吃的「通堂拉麵」，即將在台北統一時代百貨快閃登場，為未來台展店提前暖身。另外一家東京人氣拉麵名店麵屋一燈，旗下另一品牌「豚骨一燈」也將在3月29日在同一地點開幕。

業者表示，通堂拉麵即將於3月27日在台北統一時代百貨B2開幕，配合沖繩縣政府產業振興公社台北事務所的推廣，在來台展店前，提前快閃21天與台灣的民眾見面，正式門市將於下半年在台灣成立。

▲通堂拉麵是到沖繩旅遊必吃的美食之一。（圖／記者陳致宇攝）

通堂拉麵口味分口味濃厚的「男人麵」，以及相對清爽的「女人麵」。這次來台快閃將邀請日籍主廚親自來台獻藝，僅會以男人麵為招牌，分別有原味250元、黑蒜香麻油280元、辣味噌280元三種口味可以選擇。

另一家東京拉麵之王「麵屋一燈」姊妹品牌「豚骨一燈」，也將於3月29日正式進駐統一時代百貨台北店，除了會有招牌「濃厚魚介拉麵」，台灣限定的「辛十二香拉麵」，以5種味增10餘種辛香料，加上香菜提味。開幕當天的前5名民眾，還可獲得社長親筆簽名的台灣初展店紀念碗一份。