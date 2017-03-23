[環球網綜合報導]俄羅斯衛星通訊社3月22日報導稱，俄外交部發言人瑪麗亞·扎哈羅娃3月22日表示，莫斯科向倫敦恐怖襲擊受害者親屬表示哀悼。 扎哈羅娃在「俄羅斯-24」電視台直播節目中指出：「我們，毫無疑問，對本次襲擊行動的受傷者和遇難者親屬表示同情和哀悼。我們無論現在還是未來都從不根據任何特徵區分恐怖主義。我們把它明確定義為邪惡，必須共同對抗它。在這個時刻，就像往常一樣，我們的心和英國人民在一起，我們對他們的痛苦感同身受。」