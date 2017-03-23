韓媒:倫敦恐襲事件造成5名韓國遊客受傷北京新浪網 (2017-03-23 07:59)
[環球網綜合報導]據韓聯社3月23日報導，倫敦恐襲事件造成5名韓國遊客受傷。 早些時候在倫敦議會大廈附近發生的兩起事件造成至少5死40傷，包括襲擊者本人。 據推測，駛過威斯敏斯特大橋的汽車撞上人行道，撞倒了幾名路人，駛到議會大廈前被警察攔截。兇犯用刀攻擊警察后被其他警察擊斃。
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