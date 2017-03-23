張書豪ㄍㄧㄥ 過頭 「天黑」快變神經病NOWnews今日新聞 (2017-03-23 07:35)
張書豪演出植劇場的懸疑推理劇《天黑請閉眼》後投入《酸甜之味》，卻被六月等演員「指控」他比較喜歡「天黑」劇組，對此他極力澄清「真的沒有！」也透露拍「天黑」時，為了醞釀情緒「快變神經病」！
在「天黑」裡被封為「愛妻狂人」，張書豪分享有一場跟警察的對戲，情緒很複雜，為了這個情緒整整練習2個月，每天睡前一直練習，練到連導演都叫他不要再練了，「都練到快變神經病！」但也開心表示，「自己知道《天黑請閉眼》出來可能不見得會多好，可是一定會是大家看得到我們用心的一部戲。」
談到這段時間演出《天黑請閉眼》與《酸甜之味》兩齣類型完全不同的戲，張書豪表示「天黑」在表演上很明確的，什麼時間點、情緒的切換和轉折、順序應該是什麼都很清楚；但「酸甜」反而完全不要你演，只要記好飾演角色的性格，面對劇本發生的事情去應變，如同導演許肇任所說就是在過日子。
張書豪認為，雖然兩齣劇的類型完全不同，但在角色切換上反而是一種抒發，「ㄍ一ㄥ完一個東西（角色），再來是這麼鬆的角色，其實同時間也在幫我放鬆」，也再次強調沒偏心，兩個角色都很喜歡。
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