（中央社記者顏伶如波特蘭22日專電）美國老牌猜謎節目「幸運之輪」，最新一輯有參賽者搞錯電影「慾望街車」片名，把片名中「名字叫做」（named）一字答成「裸體的」（naked），成為網路瘋傳的暴紅笑梗。



「幸運之輪」（Wheel of Fortune）從1975年推出迄今，是美國最長壽的遊戲型綜藝節目，在超過60個國家都出現類似的猜謎節目。參賽者必須靠著一個個英文字母的拼湊，在大型看板上拼出字彙，進而把人名、地名、片語、經典名言或書名、電視電影名稱等答案猜出來。



在21日晚間播出的最新一輯「幸運之輪」節目中，參賽者凱文（Kevin）被分配到的題目，是知名作家威廉斯（Tennessee Williams）熱門著作改編、1951年搬上銀幕時由馬龍白蘭度（Marlon Brando）主演的「慾望街車」（A Streetcar Named Desire）。



在4個字組成的答案中，凱文已經把「一個」（A）、「街車」（Streetcar）以及「慾望」（Desire）解出，剩下最後一字就能答對。



眼看凱文即將成功過關，當大型看板顯示出「NA-ED」的謎題，凱文並未填入正確答案「M」，而是填入「K」，結果這個字變成「NAKED」（裸體的），而不是原本應該有的「名字叫做」（NAMED）。



當凱文說出「K」字母時，台下觀眾先是一片靜默，旋即出現驚呼聲。凱文對於自己的失誤，出現不可置信的表情，節目主持人薩賈克（Pat Sajak）在恭喜另一位女性參賽者獲勝的同時說：「雖然妳答出了正確答案，但我比較喜歡看凱文比賽。」



眼看勝利擦身而過，獎金也拱手讓人，凱文搞錯片名的出糗，節目播出後在社群網站引起熱烈討論。不少網友紛紛推文發表感想，有網友認為只差一個字母竟能出錯，實在很誇張，「深深替他感到很想死」；也有網友認為，人生就是這樣，不是凡事都能如願。1060323