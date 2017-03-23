（中央社記者顏伶如波特蘭22日專電）美國脫口秀主持人艾倫狄珍妮絲（Ellen DeGeneres）在節目中透露，日前她參加晚宴，席間喝了一些酒，回家時就在自家大門口摔跤，結果造成手指脫臼。



59歲的艾倫狄珍妮絲先是在推特分享她手指受傷的X光照片，接著在21日播出的節目中，向觀眾仔細說明受傷經過。



她表示，日前與女星妻子女星波夏德羅西（Portiade Rossi）參加晚宴，席間她喝了大約兩杯葡萄酒，回到家已經走到大門口時，她們所飼養的小狗跑出來熱烈迎接，「我踏上階梯準備進家門，距離大門大約只有1呎的時候，突然就摔倒在地上。」



艾倫狄珍妮絲說，當時發現自己的手指好像歪掉，就知道可能大事不妙了。



她不改幽默風格開玩笑說：「我心裡第一個念頭是，這沒什麼大不了的，歐巴馬健保會幫我付醫藥費。」



她表示，波夏德羅西立即開車將她送急診，醫師為她打的麻醉針讓她疼痛不已，「大家能夠想像得到的所有髒話，那時候我通通都罵了出來。」1060323