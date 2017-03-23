記者謝敏政／嘉義報導

世界搏茶會自3月18日在嘉義縣蒜頭糖廠開幕以來吸引相當多遊客、貴賓參與盛會，國內知名文學作家渡也、向陽、汪詠黛、郭漢辰、吳鈞堯、顏艾琳、吳孟樵等7人組成文藝交流團前往搏茶會品茗、作詩，感受嘉義茶鄉的獨特魅力。

國內文學家組團遊世界搏茶會，品茗吟詩享茶香

文藝交流團到世界搏茶會茶館品茶，嘉義縣長張花冠、副縣長吳芳銘及文觀局長許有仁等接待並介紹嘉義縣的觀光、旅遊環境，同時與作家們聊起嘉義茶文化與文學創作，張花冠說，這次的世界搏茶會新增不少獨特亮點，山光、水影館更是別具文學氣息，文學家們來到這個美麗的茶鄉，體驗世界聞名的台灣阿里山高山茶，絕對是創作的原動力。

國內文學家組團遊世界搏茶會，品茗吟詩享茶香

詩人渡也指出，去年就來過搏茶會參觀，而今年新增的山光水影館裝置藝術相當獨特，有許多以嘉義的物產藝術化呈現夢幻、自然的空間氛圍，將嘉義茶文化做了最佳的詮釋。

許有仁表示，2017年【搏‧茶遊】精選出「跟著茶旅行」、「與茶共舞」二條主題遊程，精選嘉義縣境內特色景點，歡迎大家跟著文學家的腳步，來趟茶香藝文之旅。