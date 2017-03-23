記者邱世明／新北報導

每年3、4月是鼠麴草盛產的季節，在深坑都會舉辦鼠麴粿文化季，今年除了有廚藝教室教大家做古早味的鼠麴粿，還有充滿創意的翻糖蛋糕以及和菓子，另外還有在地的導覽員，帶大家遊深坑，介紹鼠麴草生態，要讓遊客記住旅行中的好味道。

深坑區長周晉平與美食家蔡季芳，兩人動作相當熟練一起做鼠麴粿，笑說這可是累積三年下來的成果，每年3、4月是鼠麴草盛產的季節，老一輩拿來做成鼠麴粿掃墓祭祖，讓傳統美食更多了先人智慧。

不只要教大家做草仔粿，今年的深坑鼠麴粿文化季活動，特別和東南科大餐旅系合作，把鼠麴草用來做翻糖蛋糕，還有手工精細的日式和菓子，帶領民眾玩創意做料理，吃完美食想動一動，就讓農會導覽員帶您慢遊深坑，介紹鼠麴草生態。

將美食和旅行作結合，希望把深坑的美讓更多人看見，活動從3月26號到31號，已經開放網路報名，每個梯次名額有限，有興趣的民眾可得把握機會。