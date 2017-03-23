記者謝敏政／嘉義報導

台灣高鐵為推動鐵道旅遊的全新體驗，特別與台鐵局合作，推出「搭雙鐵．遊集集」–高鐵假期：水里蛇窯．車埕木業．集集小鎮之全新一日豐富行鐵道之旅。即日起透過高鐵企業網站及各旅行社通路開放預購，4月6日（四）起，每逢週一、週四及週六出發，兩人即可成行。歡迎旅客趁著春暖花開之際，輕鬆享受一趟結合高速便捷與懷舊復古的鐵道之旅，體驗「搭雙鐵．遊集集」的全新樂趣！

高鐵嘉義站表示，「搭雙鐵．遊集集」高鐵假期一日豐富行產品內容包括：前往高鐵彰化站之來回車票、集集線火車票、在地專車接送與專人導覽，以及參觀水里蛇窯文化園區門票、午餐、集集綠色隧道租用自行車費用等；以嘉義出發為例，每人1,460元，就可享受精彩又充實的雙鐵旅程，輕鬆體驗中台灣的初春之美。

集集火車站

為了吸引更多旅客體驗鐵道觀光及「高速．慢活」的旅遊樂趣，進而帶動台鐵集集支線周邊的地方觀光產業，經過台灣高鐵公司與台鐵局的積極合作，台鐵局近期規劃將部分集集支線車次的起站，由現行二水站延伸至田中站發車，以更便利的接駁方式服務高鐵旅客。最快4月底前，旅客透過高鐵彰化站轉乘免費快捷公車，僅需10分鐘即可抵達台鐵田中站，輕鬆銜接集集支線，暢遊沿途各站的精彩景點，不僅旅程規劃更加彈性自由，更有充裕時間能夠深度體驗集集支線的人文之美。

配合「搭雙鐵．遊集集」高鐵假期旅遊產品開賣，高鐵公司與台鐵局此次也攜手合作，在集集支線車埕站打造「雙鐵紀念商品貨架」，讓旅客一次購足雙鐵紀念商品。高鐵商品包括：插畫家許匡匡為高鐵手繪的十週年帆布包、暢銷多年的Q版迴力車，以及新上市即熱銷的列車造型毛巾、列車零錢包等；此外，也可買到台鐵特色便當盒、外星人鐵道迷系列等精選商品，讓旅客不只體驗雙鐵之旅，更能一次收藏多樣化的鐵道文創商品。

「高鐵假期 車埕木業．水里蛇窯．集集小鎮一日豐富行」產品內容：高鐵彰化站→水里蛇窯文化園區→車埕（「車埕小飯店」午餐、木業展示館、林班道、酒莊）→集集支線風光（車埕到集集）→集集小鎮（自行車探訪明新書院、綠色隧道、武昌宮）→高鐵彰化站。；每週一、四、六 (嘉義出發)；旅客亦可加價150元，將午餐升級為木茶房之「木桶便當」。