▲《我的愛情不平凡》劇照，楊一展。（圖／三立，2017.03.23）

楊一展在《我的愛情不平凡》中，英雄救美蔡黃汝（豆花妹），徒手擋酒瓶展拳腳，他表示被砸酒瓶最可怕的就是「眼睛不能閉」，看著它在手臂上碎裂，擔心細屑飛進眼睛裡。而蔡黃汝則笑說被楊一展牽著手奔跑躲避壞人追殺，感覺很浪漫，但真相卻是數度被呈拋物線甩出，笑說自己像顆保齡球。

劇中蔡黃汝與龍劭華談判破局而大打出手，楊一展赤手空拳相救，直接徒手擋酒瓶，他表示為了畫面好看，必須做到要睜開眼睛看著玻璃酒瓶在他手上砸碎，還要強力撐住眼睛，他笑說：「我不怕痛，就擔心玻璃碎片會飛進眼睛。」

▲楊一展（右）英雄救美蔡黃汝。（圖／三立，2017.03.23）

而這場包廂鬥毆戲，最讓蔡黃汝印象深刻的莫過於跟龍劭華對戲，她興奮直說：「跟龍哥對戲實在是過癮又崇拜，他鏡頭前看起來很兇狠可怕有氣勢，但私下非常和藹，那天我完全就是個少女崇拜偶像的感覺。」

此外蔡黃汝笑說被楊一展拉著奔跑逃命時，有一種浪跡天涯的浪漫感，也透露當天穿著細肩帶狂奔非常害羞，中途楊一展為阻擋攻擊而甩開她的手，讓瘦弱的她如拋物線甩出，她「拋力實在太大，自己就像顆保齡球一樣，直接衝出球道。」

▲楊一展徒手擋酒瓶。（圖／三立，2017.03.23）

▲蔡黃汝（右）笑稱龍劭華鏡頭前看起來很兇狠可怕有氣勢，但私下非常和藹。（圖／三立，2017.03.23）