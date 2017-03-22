「秀場女王」投身公益挨轟騙子 周嘉麗淚癱訴委屈NOWnews今日新聞 (2017-03-23 06:08)
曾被封為動感「秀場女王」的周嘉麗，近年積極投身公益關懷老者，集資籌拍的公益愛心電影《美麗的願望》22日晚舉辦殺青宴，無酬演出的主要演員陳淑芳、方駿、王燦、孟翔、梁佑南、粘立人等出席與會。為了拍攝工作吃盡苦頭的周嘉麗，於片花播放時，情緒一時激昂，爆哭癱倒在舞台上，淚喊：「我好不容易可以鬆懈下來了！」
周嘉麗激動哭訴自己投身公益，卻被認為是斂財騙子，忍了7年，終於完成影片，「如果有一天我走了，大家看這部戲就知道我真的有做事了！」回顧拍攝甘苦，除了資金籌措困難一度面臨放棄，借租場地時還被幹訐三字經，而且周遭所有人都不看好她能成功，壓力大到多次在片場昏倒。去年10月動了心臟手術，加上好友郭金發遽逝，讓她決心無論如何一定要完成這部講述孝道傳遞良善價值觀的電影，留待他人見證。
對於被指藉公益斂財，周嘉麗表示自己每個月有1萬8的退休金，女兒每個月也會孝敬1萬元，並和妹妹合租7千元租金的房子，生活無虞，「我根本就不需要斂財，沒有這麼不堪！」此外今年61歲的她，也透露已經把後事都安排好了，「我的後事都準備好了，哪一天走了，女兒不用擔心。」
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上一則：未來是否捐大體？ 黑人范范說……
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