▲周嘉麗在《美麗的願望》殺青宴倒地，左為王燦、右為孟翔。（圖／記者林柏年攝，2017.3.22）

曾被封為動感「秀場女王」的周嘉麗，近年積極投身公益關懷老者，集資籌拍的公益愛心電影《美麗的願望》22日晚舉辦殺青宴，無酬演出的主要演員陳淑芳、方駿、王燦、孟翔、梁佑南、粘立人等出席與會。為了拍攝工作吃盡苦頭的周嘉麗，於片花播放時，情緒一時激昂，爆哭癱倒在舞台上，淚喊：「我好不容易可以鬆懈下來了！」

周嘉麗激動哭訴自己投身公益，卻被認為是斂財騙子，忍了7年，終於完成影片，「如果有一天我走了，大家看這部戲就知道我真的有做事了！」回顧拍攝甘苦，除了資金籌措困難一度面臨放棄，借租場地時還被幹訐三字經，而且周遭所有人都不看好她能成功，壓力大到多次在片場昏倒。去年10月動了心臟手術，加上好友郭金發遽逝，讓她決心無論如何一定要完成這部講述孝道傳遞良善價值觀的電影，留待他人見證。

▲《美麗的願望》殺青宴，周嘉麗（中）開心與劇中兒子王燦（左）、孟翔合影。（圖／記者林柏年攝，2017.3.22）

對於被指藉公益斂財，周嘉麗表示自己每個月有1萬8的退休金，女兒每個月也會孝敬1萬元，並和妹妹合租7千元租金的房子，生活無虞，「我根本就不需要斂財，沒有這麼不堪！」此外今年61歲的她，也透露已經把後事都安排好了，「我的後事都準備好了，哪一天走了，女兒不用擔心。」

▲周嘉麗（中）激動淚癱舞台，劇中兒子王燦（左）、孟翔緊急衝上前攙扶。（圖／記者林柏年攝，2017.3.22）

▲周嘉麗（前中）公益愛心電影〔美麗的願望〕歡慶殺青。（圖／記者林柏年攝，2017.3.22）