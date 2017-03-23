船體被成功抬離海底1米北京新浪網 (2017-03-23 05:59)
據中新社電 據韓聯社報導，當地時間22日，韓國海洋水產部表示，在對「世越」號客輪進行的打撈試驗中，於當天下午3點30分許，成功將「世越」號沉船抬離海底1米左右。
海水部表示，潛水員肉眼觀察到船體抬離海底后，將進行姿控作業，確保船體在抬高過程中保持水平。在試撈過程結束后，將視今後天氣決定正式打撈時間。
報導稱，韓國海水部當天10點啟動「世越」號客輪打撈試驗。試撈是把沉船抬離海底1到2米的工程作業，中國交通運輸部上海打撈局將趁機測量並分配66根打撈鋼索和油壓千斤頂的承重，以確保船體在抬高過程中保持水平。
「世越」號2014年4月16日在韓國全羅南道珍島郡近海沉沒，300多人遇難或失蹤。
（原標題：船體被成功抬離海底1米）
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