21個小時調查後 朴槿惠回家了北京新浪網 (2017-03-23 05:59)
朴槿惠離開首爾中央地方檢察廳 新華社圖
據新華社電 在經過大約21個小時的檢方調查後，韓國前總統朴槿惠22日清晨回到自己的住宅。檢方將於近日決定是否對朴槿惠申請逮捕令。
檢方此次調查進行了約14個小時，持續到當地時間21日晚11點40分。朴槿惠隨後對調查記錄進行了逐一確認，大約花了7個小時。此次調查時間創下韓國對前總統調查的最長時間紀錄。
朴槿惠22日清晨從首爾中央地方檢察廳走出，乘青瓦台警護車返回位於三成洞的私宅。她下車后對數十名前來歡迎的支持者點頭微笑，並同兩名「親朴」議員寒暄，但未對媒體作任何表態。
據檢方消息，在調查中朴槿惠主要以「並非事實」「不太了解」等方式回答。她在承認一部分事實的同時，還補充表態說「並沒有犯罪意圖」。因朴槿惠反對，調查期間未進行錄像。
韓國檢方對朴槿惠提出13項涉嫌犯罪指控，其中受賄、濫用職權成為調查核心。檢方將根據調查記錄和證據材料等進行綜合考慮，於近日決定是否對朴槿惠申請逮捕令。
韓國憲法法院本月10日通過針對時任總統朴槿惠的彈劾案。朴槿惠成為繼盧泰愚、全鬥煥、盧武鉉之後，韓國歷史上第四名受到檢方傳喚的前總統。
（原標題：21個小時調查後 朴槿惠回家了）
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