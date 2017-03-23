韓國軍方稱朝鮮試射導彈失敗北京新浪網 (2017-03-23 05:59)
據新華社電 韓國軍方22日稱，朝鮮當天從朝鮮東海岸試射一枚導彈，推測以失敗告終，具體型號和細節仍在分析中。
韓國國防部官員稱，朝鮮當天上午在江原道元山一帶試射一枚導彈，但推測「沒有正常發射」。韓國媒體援引一名政府消息人士的話報導，韓美軍方判斷該導彈從移動式發射台發射，試射幾秒之後就在空中爆炸。
目前，朝鮮方面尚無此事的相關報導。
有推測認為，發射失敗的可能是改良型「舞水端」導彈。但韓國軍方表示，目前尚不能斷言導彈類型。據韓國媒體報導，由於導彈可能在試射后不久即爆炸，韓國海軍宙斯盾驅逐艦的雷達對該情況無法作出分析。
目前，韓美正在進行「關鍵決斷」和「禿鷲」年度聯合軍演。朝鮮人民軍總參謀部發言人本月初譴責美韓聯合軍演，表示將採取超強硬反制措施予以應對。據朝方宣布，本月初朝鮮進行了4枚彈道火箭同時發射訓練。
（原標題：韓國軍方稱朝鮮試射導彈失敗）
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