（中央社台北23日電）中央氣象局預報，今天凌晨開始受到鋒面影響，天氣不穩定，各地有雨，且有局部較大雨勢發生的機率；下半天隨著鋒面通過，降雨才會緩和下來。



由於鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，中部以北及東北部地區有陣雨，其他地區亦有局部短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。



氣溫方面，白天北部及東北部高溫約攝氏19至21度，中部地區及花東高溫約24、25度，南台灣較不受影響，南部地區高溫仍有28度左右。



另外，馬祖、金門及西半部地區易有低雲或霧影響能見度，有交通往返需求的民眾，請留意航班資訊。



空氣品質預報，雲嘉南及高屏地區橘色提醒，對敏感族群不健康。指標污染物為細懸浮微粒。詳查環保署網站http://goo.gl/hE5Oct。1060323