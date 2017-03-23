文／MOOK景點家編輯部整理報導



亞尼克旗艦店落腳高雄!在交通便利的左營開出全台最大的亞尼克旗艦店，打造近200坪空間，將第一手美味獻給南台灣粉絲。一直以來持續開發創新口味的亞尼克，這次配合季節性再翻新口味，推出限量版全新「亞尼克生乳捲－繽紛鮮果」，嚴選新鮮飽滿的草莓，搭配奇異果與風味獨特的柑橘瓣，輔以味美香醇的北海道生鮮奶油和卡士達奶油，形成酸中帶甜的豪華滋味。

亞尼克推出限量版亞尼克生乳捲－繽紛鮮果。(圖片提供／亞尼克)

亞尼克高雄旗艦店盛大開幕。(圖片提供／亞尼克)

亞尼克旗艦店1樓除提供外帶結帳區、霜淇淋區外，特別規劃開放式廚房，透過公開乾淨且衛生的製作過程，給予最放心的新鮮美味。旗艦店2樓打造「自助DIY」區，從結帳收銀、選擇食材器具、到烤出最有創意的甜點均採自助式，讓喜歡蛋糕的朋友享受自我探索的樂趣。

高雄旗艦店「自助DIY」區別出心裁設計自主找零與動手做蛋糕。(圖片提供／亞尼克)

3樓則設立「親子DIY」教室，定期規劃豐富、好玩的手作甜點課程，包含歡樂蛋糕棒、黃金小蛋塔等多元課程，讓親子體驗製作過程樂趣與甜點出爐時的感動。亞尼克更於店內規劃親子廁所、哺乳室等貼心設計，期許透過便利空間打造，提供週末放鬆、全家大小一同品嚐甜點的最佳去處。



【Info】

高雄旗艦店

地址：高雄市左營區華夏路1416號(近高鐵站)

營業時間：週一至週日10:00~22:00



Lady M級超強甜點 全台六大千層蛋糕店 》http://www.mook.com.tw/article.php?op=articleinfo&articleid=14962