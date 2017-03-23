排隊甜點名店亞尼克 進軍南台灣開旗艦店景點家 Tripass (2017-03-23 00:10)
文／MOOK景點家編輯部整理報導
亞尼克旗艦店落腳高雄!在交通便利的左營開出全台最大的亞尼克旗艦店，打造近200坪空間，將第一手美味獻給南台灣粉絲。一直以來持續開發創新口味的亞尼克，這次配合季節性再翻新口味，推出限量版全新「亞尼克生乳捲－繽紛鮮果」，嚴選新鮮飽滿的草莓，搭配奇異果與風味獨特的柑橘瓣，輔以味美香醇的北海道生鮮奶油和卡士達奶油，形成酸中帶甜的豪華滋味。
亞尼克推出限量版亞尼克生乳捲－繽紛鮮果。(圖片提供／亞尼克)
亞尼克高雄旗艦店盛大開幕。(圖片提供／亞尼克)
亞尼克旗艦店1樓除提供外帶結帳區、霜淇淋區外，特別規劃開放式廚房，透過公開乾淨且衛生的製作過程，給予最放心的新鮮美味。旗艦店2樓打造「自助DIY」區，從結帳收銀、選擇食材器具、到烤出最有創意的甜點均採自助式，讓喜歡蛋糕的朋友享受自我探索的樂趣。
高雄旗艦店「自助DIY」區別出心裁設計自主找零與動手做蛋糕。(圖片提供／亞尼克)
3樓則設立「親子DIY」教室，定期規劃豐富、好玩的手作甜點課程，包含歡樂蛋糕棒、黃金小蛋塔等多元課程，讓親子體驗製作過程樂趣與甜點出爐時的感動。亞尼克更於店內規劃親子廁所、哺乳室等貼心設計，期許透過便利空間打造，提供週末放鬆、全家大小一同品嚐甜點的最佳去處。
【Info】
高雄旗艦店
地址：高雄市左營區華夏路1416號(近高鐵站)
營業時間：週一至週日10:00~22:00
關鍵字：
上一則：英電子裝置登機禁令 25日前實施
下一則：英電子裝置登機禁令 25日前實施
其他旅遊新聞更多旅遊新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- BonnieHouse淨化再生脈輪能量精油
- COTEX可透舒 夜間半日入門組 (3件外兜+6片夜用型吸尿墊)
- CASIO 凌駕於電子科幻世代液晶簡樸腕錶-黑面-橡膠-W-S220-1
- 《台塑生醫》Dr’s Formula乾敏護絲賦潤精華(70g*12入)
- 【ZIPPO】日系-十字圖案-天然貝殼鑲嵌打火機(ARMOR裝甲)
- 【北之特】防蹣寢具_床套_E2絲柔眠_雙人加大(185x215x30 cm
- 【SANGEAN】RCR24 調頻/調幅二波段數位式時鐘收音機(收音機
- Dr Sebagh 賽貝格 美白C粉(1.95g*5)
- BenQ EW2445ZH 24型 AMVA 薄邊框電腦螢幕
- 【Longchamp】經典素面尼龍摺疊後背包(磚紅色)
長出金黃色繁殖羽毛 學甲濕地聚集逾200隻黑面琵鷺【台灣好新聞報】
最神秘360度環景秘境 布陣圖唐式建築園區【景點家 Tripass】
全球第一米其林拉麵 一星級Tsuta蔦登台【景點家 Tripass】
大甲溪畔的桃花源 新社富禾居會館園林風情讓人忘憂【台灣好新聞報】
環遊世界50天 雙人675萬全台最奢華【中央社】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》