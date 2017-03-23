未來是否捐大體？ 黑人范范說……NOWnews今日新聞 (2017-03-23 01:33)
台灣第一部在大銀幕呈現、探討醫學系解剖課「大體老師」議題紀錄片《那個靜默的陽光午後》，預告推出後便吸引超過百萬人次觀看，陳建州〈黑人〉和范瑋琪〈范范〉更看到淚流不止，甚至包場支持。
陳志漢導演說：「真的非常感謝黑人和范范這麼慷慨、熱情，而且毫不要求回報的幫忙。就像電影裡面的林太太或林先生，他們也為了能為這個社會做點什麼，慷慨捐出自己的身體，不求回報。」
但當媒體問到，黑人、范范未來是否也有捐大體的意思？黑人表示：「捐大體其實不容易，有家人還有華人社會的束縛，但看完這部片會開始討論這件事。」他也透露家裡其實有祠堂，這種事最重要的還是尊重，得先和家人討論才行。
《那個靜默的陽光午後》紀錄游泳教練林惠宗，一年來不間斷探望「躺在」輔大醫學院、成為「大體老師」亡妻，有時候他只是看著太太，什麼也沒講，有時候他報告生活瑣事。直到最終她要被解剖，林惠宗再也壓抑不住，把過去沒有把握機會或不懂得表達的，愧疚、遺憾、思念，都隨著決堤的淚水傾瀉而出。
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