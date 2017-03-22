阿部寬28日快閃寶島 期待享受台灣味NOWnews今日新聞 (2017-03-23 00:35)
出道超過30年依舊人氣不衰的日本男神阿部寬，自3年前來台宣傳電影《羅馬浴場2》，將於本月28日再度來台，每次來台都被工作填滿，他笑說希望有時間能好好逛逛，享受台灣美食。
阿部寬今年2月低調來台拍廣告，演繹每個大人在人生中可能經歷的不同階段，挑戰1天連換4種造型、演繹4種人生心境，在短短25秒鐘的廣告中詮釋熱情單純、挫折艱辛、夢想成真、喜悅甘甜，連背影都有戲的他，讓台灣拍攝團隊大呼有夠專業。
第一次和台灣的廣告團隊合作，阿部寬大讚：「導演的拍攝很有節奏感，很順利的就能繼續拍攝下去。在呈現深層的演出心境時，導演也會嘗試協助給予方向，所以表演起來都很舒服。此外大家也都對我很好，真的非常開心!」
這次快閃來台拍攝廣告，行程匆忙，阿部寬笑稱：「我來過台灣3、4次，不知為何之前每次來的時候都是下雨天。這次拍攝時是晴天，這真的是讓我開心的一件事。」他接著表示，「每次來都被工作填滿，真的希望下次可以在晴天時好好在台灣逛逛。」
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