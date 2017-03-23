（中央社倫敦22日綜合外電報導）英國官員今天說，因當局下令自某些中東和北非國家起飛的航班不得攜帶電子裝置上機而受影響的航空公司，必須在25日之前執行這項措施。



但運輸部發言人說，乘客「前往機場時，應有這項禁令已經實施的心理準備」。



英國昨天表示，將對埃及、約旦、黎巴嫩、沙烏地阿拉伯、突尼西亞和土耳其起飛並直飛英國的班機加強安全措施，禁止乘客的手提行李中帶有手提電腦、平板電腦、電子書閱讀器和大型手機。1060323