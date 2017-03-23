英電子裝置登機禁令 25日前實施中央社 (2017-03-23 00:16)
（中央社倫敦22日綜合外電報導）英國官員今天說，因當局下令自某些中東和北非國家起飛的航班不得攜帶電子裝置上機而受影響的航空公司，必須在25日之前執行這項措施。
但運輸部發言人說，乘客「前往機場時，應有這項禁令已經實施的心理準備」。
英國昨天表示，將對埃及、約旦、黎巴嫩、沙烏地阿拉伯、突尼西亞和土耳其起飛並直飛英國的班機加強安全措施，禁止乘客的手提行李中帶有手提電腦、平板電腦、電子書閱讀器和大型手機。1060323
關鍵字：
其他旅遊新聞更多旅遊新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【effie】繽紛舒適 真皮動物紋尖楦低跟鞋(淺藍)
- 【Valentino Rudy】夢幻序曲純棉6件歐式床罩組-雙人
- 【北之特】防蹣寢具_被套+被心_E3精柔眠_雙人(180*210 cm)
- LVM41605 限量款Monogram V POCHETTE系列晚宴/肩背包(石榴
- shu uemura 植村秀 極上光完美精華油 30ml
- i-gotU Q-Watch 藍牙心率智慧健身手錶 - Q-77HR
- LV M6140D經典DAMIER帆布KEEP IT壓釦金屬手鐲(黑灰色-大)
- 【effie】城市漫遊 質感素面自然皺摺中長靴(黑)
- 【微星B250平台】I7-7700K四核{風速之火} 240G SSD GTX1070
- LV R20008 經典MONOGRAM皮革袋裝記事本(咖啡-附年曆)
長出金黃色繁殖羽毛 學甲濕地聚集逾200隻黑面琵鷺【台灣好新聞報】
最神秘360度環景秘境 布陣圖唐式建築園區【景點家 Tripass】
全球第一米其林拉麵 一星級Tsuta蔦登台【景點家 Tripass】
大甲溪畔的桃花源 新社富禾居會館園林風情讓人忘憂【台灣好新聞報】
環遊世界50天 雙人675萬全台最奢華【中央社】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》