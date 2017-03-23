▲戴發奎（左）思念喊話每月百萬供養，海倫清桃拒金援斷連結。（合成圖／NOWnews資料照）

海倫清桃（桃子）前夫戴發奎，22日上《新聞挖挖哇》揭密兩人「結婚18年完全沒有性生活」的真相，他表示自己生理功能正常，和前兩任都有親密關係，但對桃子就是「不會吃醋也沒有性致」，對於床事表示「很多事情無法說太細，就環境的關係，越南真的太熱了，不像台灣氣候涼爽，而且那時生活很辛苦。」

戴發奎赴越南工作認識當時只有21歲的桃子，兩人結婚18年來，完全沒有肌膚之親，最親密的程度只有她把臉靠在他肩上。對於「海戴人生」的風風雨雨，他坦言彼此夫妻關係失衡，但沒有想毀掉她，她吞藥自殺的那一晚，自己非常焦急擔心，她透過律師說要求離婚，吞了一些藥自殺，打給朋友告別，朋友報警，讓戴發奎感嘆：「她自己命都不要，怎麼會要錢？」並表示若她缺台幣，自己願意每個月給100萬，持續給1年。但海倫清桃表示，自己不希望再和前夫有任何瓜葛，「我終於自由了，我想靠自己的力量重新站起來。」

▲戴發奎出示桃子將頭靠在他肩膀的照片，表示這是兩人最親密的距離。（圖／JET，2017.03.22）

▲戴發奎（左）願每月給百萬元，海倫清桃拒金援斷連結。（合成圖／NOWnews資料照）