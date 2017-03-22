絕美婚紗露香肩 劉奕兒曾幻想遊艇婚禮NOWnews今日新聞 (2017-03-23 00:00)
中天電視劇《美好年代》經典版下周一將播出全新完結篇，劉奕兒究竟情歸何處讓粉絲們熱烈討論，劇組近日悄悄開拍新版結局，劉奕兒時隔半年為戲再披婚紗，興奮直呼「有想結婚的感覺！」她也自爆有過浪漫少女心，曾幻想海邊遊艇婚禮。
劉奕兒身穿雪白長尾婚紗亮相，和黃仁德演出對手戲，聊起穿婚紗的感想，她不諱言雖然自己的個性比較像小男生，但看到婚紗還是會想結婚，「穿上後變得比較有氣質，好像看到另一個我！」
她也爆料自己以前幻想過在海邊舉辦遊艇婚禮，只不過現階段拍戲已過足乾癮，覺得登記結婚就可以，但當然會參考未來老公的意見，「如果老公想拍婚紗照，我都OK！」
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Fujitsu LCD．電腦 fujitsu．fujitsu 冷暖．Fujitsu USB3.0．2.5吋 fujitsu．FUJITSU ScanSnap ix100．Fujitsu ASCG-25LTTA．Fujitsu 電腦．FUJITSU S6410．FUJITSU LP-01．i3 筆電 fujitsu．Fujitsu LifeBook S904．Fujitsu 外接 硬碟．FUJITSU DL3800 FUTEK．Fujitsu USB3.0 2.5吋．2.5吋 fujitsu 1tb．FUJITSU fsx 120GB．fujitsu S1300i．Fujitsu 接頭．Fujitsu 供應器．富士 Fujitsu 3800．fujitsu scansnap．256GB fujitsu．FUJITSU 記憶卡 32g．Fujitsu AH544．fujitsu sdhc 32g．FUJITSU 256g．Fujitsu 硬碟．Fujitsu 讀卡機．FUJITSU SCANSNAP S1300
- 【小廚師】多功能紫外線殺菌烘碗機/奶瓶消毒機 FOKI-7
- TOD’S 經典CUOIO牛皮鏤空雕花造型交錯踝飾高跟涼鞋(卡其咖)
- 《Homelike》 巧思辦公桌 亮白系列-白色仿馬鞍皮140cm(附二
- CITIZEN 個人風采時尚潮流個性腕錶-黑-FE1104-55E
- Abercrombie & Fitch 亮片FITCH內刷毛拉鍊帽T外套(女-藍)
- FENDI Chameleon雙色拼接打洞設計小牛皮手提/斜背包(草莓紅
- 法國 Julbo 嬰幼兒太陽眼鏡 - Looping III (湖水藍/黃)
- BIOPEUTIC葆療美 Omega-3滋潤精華6oz (玫瑰新賞味)
- CHLOE SALLY系列金屬飾邊荔枝紋小牛皮金鍊手拿/斜背晚宴包(
- 【AOU微笑旅行】29吋 M2璀璨之旅 輪子超讚 亮面鋁框箱(八色
戴發奎自爆性事正常 獨對海倫清桃不舉【NOWnews今日新聞】
林書豪客串影集再搞笑 秀酒疹腹肌【中央社】
《大力女子都奉順》下月完結 全體劇組峇里島度假【NOWnews今日新聞】
收入微薄不夠用 混血女星雷瑟琳解約官司勝訴【NOWnews今日新聞】
五月天下週開唱 公園舞台區已有民眾【中央社】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》
推薦好書更多
最快速、最有效！ 捏耳排毒法─從嬰兒到百歲都有效的耳穴按摩法！天天揉按捏，女人顧青春，男人增元氣，小孩固體質、長輩防退化！
★從0歲～100歲都能做的耳穴按摩法，神奇效果看得見！ 耳穴療法、按摩耳朵沒有副作用，是最...《詳全文》