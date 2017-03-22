▲劉奕兒為戲披嫁紗，自爆幻想過遊艇婚禮。（圖／中天提供，2017.03.22）

中天電視劇《美好年代》經典版下周一將播出全新完結篇，劉奕兒究竟情歸何處讓粉絲們熱烈討論，劇組近日悄悄開拍新版結局，劉奕兒時隔半年為戲再披婚紗，興奮直呼「有想結婚的感覺！」她也自爆有過浪漫少女心，曾幻想海邊遊艇婚禮。



劉奕兒身穿雪白長尾婚紗亮相，和黃仁德演出對手戲，聊起穿婚紗的感想，她不諱言雖然自己的個性比較像小男生，但看到婚紗還是會想結婚，「穿上後變得比較有氣質，好像看到另一個我！」

▲劉奕兒（右）和黃仁德演出對手戲。（圖／中天提供，2017.03.22）

她也爆料自己以前幻想過在海邊舉辦遊艇婚禮，只不過現階段拍戲已過足乾癮，覺得登記結婚就可以，但當然會參考未來老公的意見，「如果老公想拍婚紗照，我都OK！」