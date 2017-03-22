▲四葉草曾靠避孕藥調生理，卻因參雜別種藥物險送小命。（圖／衛視中文台提供，2017.3.22）

于美人跟四葉草22日上《女人234》錄影，聊聊婦科疾病會遇到的問題，陶晶瑩就說懷孕內診時，李李仁堅持跟進去檢查，他說：「很在意醫生看老婆那裡」，秒被罵幼稚；而四葉草透露自己差點喪命案例，曾在馬來西亞醫院調月事，醫生除了給她避孕藥調生理期，也因貧血、缺鈣問題多開別種藥，未料劑量過多反而讓她發高燒，住院一個多禮拜。



于美人分享看婦科的經驗，她說：「當她兩腿開開時，醫生突然忍不住誇讚她前晚的節目很好看」，當下相當尷尬。但問及哪些疾病不敢跟對方提起？，她覺得人跟人之間要有保留，私密處若生病絕不會讓另一半知道，會獨自去看醫生，即使對方是醫師也一樣；陶晶瑩分享懷孕內診經驗，當時李李仁必跟進去檢查，等到孩子滿月，他才坦言：「很在意醫生看老婆那裡」，讓陶晶瑩覺得好氣又好笑：「也太幼稚了。」

▲于美人（左）私處生病也不願讓另一半知道。（圖／衛視中文台提供，2017.3.22）

四葉草也透露只要月事一來，衛生棉用量特兇，一天至少用掉6片，還說16歲時去馬來西亞的婦科診所調月事，醫生看她缺鐵、缺鈣，開了很多藥，未料劑量過重肝無法負荷，害她高燒40幾度住院一個禮拜，全身不能動彈，差點小命不保。更多精彩內容周一至周四晚間10點播出。