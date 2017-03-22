陽岱鋼遭爆料 經紀公司：為了錢中央社 (2017-03-22 15:38)
（中央社記者林宏翰台北22日電）週刊爆料，旅日棒球好手陽岱鋼與家族關係不合，他在日本身價上億，年邁父親卻在台東住舊屋，經紀公司今天回應：「爆料者目的都是為了錢」。
經紀公司表示，家家有本難唸的經，因此錢的事情不想也無需多談，但為了爸媽，陽岱鋼早已經準備了房子，也有一筆錢交付信託，希望確保爸媽衣食無虞，這也是經紀公司評估後認為最好的方式。
週刊報導「陽岱鋼一年回家一次只坐一下」，經紀公司表示，陽岱鋼旅日以來忙碌的比賽與訓練，每年都只能短暫回台，沒辦法常與家人相聚，因此只要一有機會，都會邀請爸媽到日本邊玩邊看比賽，包括福岡、沖繩、北海道等，今年也和爸媽約定好要到東京看球。
經紀公司表示，關於週刊所述之反目、或者不實的攻擊指責，「我們不願成為八卦媒體繼續捕風捉影，炒新聞衝點閱率的工具，希望大家可以多多關注運動賽場上，幫在日本的岱鋼、中職的耀勳、WSBL的詩慧都加油」。1060322
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