美國職籃NBA，多倫多暴龍跟芝加哥公牛打群架，暴龍延長賽以122比120險勝公牛，結束了四年來的跨季對戰11連敗。紐奧良鵜鶘95比82擊敗曼菲斯灰熊，中斷了灰熊的四連勝。（陳楷報導）



公牛第三節領先暴龍16分時公牛中鋒羅培茲把暴龍伊巴卡的球拍走，兩人相互出拳扭打起來，最後都被驅逐出場，公牛的米洛提奇跟暴龍助理教練麥格羅加入戰局也吞下技術犯規。暴龍第四節連得15分而公牛掛零，最後110秒追平比數。延長賽迪羅薩跳投跟派特森補進，兩分險勝公牛。巴特勒37分10籃板六助攻，朗度24分本季新高外帶八次助攻。暴龍迪羅薩出手37次也破隊史紀錄，攻下42分八助攻七籃板，喬瑟夫19分，伊巴卡16分。替補前鋒塔克12籃板。



鵜鶘上半場命中率不到三成最多落後灰熊12分，但下半場鵜鶘連得21分而灰熊掛零，第三節打32比13的攻勢逆轉戰局，庫辛斯第四節五次犯規還是完成三分打保持兩位數領先到終場。灰熊康利16分，蓋索十分八籃板，丹尼爾斯12分。鵜鶘命中率不到四成，庫辛斯五個三分球41分17籃板，戴維斯19分13籃板。



