WBC／日本隊雖敗退 王貞治：表現合格NOWnews今日新聞 (2017-03-22 15:46)
經典賽（ＷＢＣ）準決賽日本隊1比2不敵美國隊，無緣爭冠，小久保裕紀確定辭掉監督職務，旅日棒球名人王貞治很了解帶領日本隊打經典賽的辛勞，他說就內容來看，日本隊的表現合格，想衷心地跟監督小久保說，辛苦了。
王貞治曾在2006年帶領日本隊參加經典賽，那一次日本隊雖贏得冠軍，但比賽過程中，王貞治感受到相當大的壓力，因此他非常了解擔任日本隊監督那種勞心勞力的辛勞。
王貞治認為如果不從勝負來看的話，日本隊球員的表現都是非常好的，輸球因而無法打進冠軍賽雖然可惜，但就內容來說，日本隊的表現合格，他覺得沒必要苛責已拚盡全力的教練團及球員。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
CANON 數位相機．nikon me-1．Nikon UV 62mm．d400 nikon．NIKON S32．Nikon 24-85mm ED VR．nikon 85mm micro．數位 相機 T300．Nikon S2600 數位相機．nikon 55-300mm．Nikon S2800 數位相機．Nikon 40mm．nikon 腳架．p510 nikon．NIKON P600．nikon p310 電池．nikon 相機 D70S．nikon d5100 公司貨．Nikon NIKKOR 80-400．d810 nikon．nikon nikkor 35mm F1.8G．NIKON SB-300．NIKON COOLPIX P500 座充．Nikon 10x50．nikon af-s fx 35mm．Nikon CoolPix S32．nikon coolpix s600．數位 相機 wifi．Nikon S4300 觸控式螢幕．NIKON 14-24mm F2.8G ED
- HAPPYHOME 維多利亞2.7尺掀鏡化妝台101-2(含椅子)
- 【aaronation 愛倫國度】設計師系列高背頭枕金屬電腦椅(AM-
- 【空間生活】艾瑞特休閒椅(黑)
- SEIKO 光控音樂掛鐘 原木框(QXM338B)-41.5x32.5cm
- 【BIOline星譜生技】go+UC-II 非變性二型膠原蛋白(30顆/盒x
- 【AS】傑優活動櫃
- BALENCIAGA 巴黎世家船錨圖案金屬圓牌鑰匙圈吊飾(黑)
- L.A. Baby 美國加州貝比 向日葵花園MIT純棉七件套寢具組- M
- 第6代最新USA優視雅15公尺HDMI訊號線1.4版(黃金蟒極線之王
- CITIZEN xC光動能魅力邂逅時尚腕錶(FD1092-59A)-銀x玫瑰金/
小伙2元單式中大樂透1000萬 店主:他要求比較怪【北京新浪網】
尉遲靜大樂透第17031期預測：除4餘1數關注13 33【北京新浪網】
曼聯挖角又受挫？格列茲曼:夢想為皇馬巴薩效力【北京新浪網】