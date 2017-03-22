經典賽（ＷＢＣ）準決賽日本隊1比2不敵美國隊，無緣爭冠，小久保裕紀確定辭掉監督職務，旅日棒球名人王貞治很了解帶領日本隊打經典賽的辛勞，他說就內容來看，日本隊的表現合格，想衷心地跟監督小久保說，辛苦了。

王貞治曾在2006年帶領日本隊參加經典賽，那一次日本隊雖贏得冠軍，但比賽過程中，王貞治感受到相當大的壓力，因此他非常了解擔任日本隊監督那種勞心勞力的辛勞。

王貞治認為如果不從勝負來看的話，日本隊球員的表現都是非常好的，輸球因而無法打進冠軍賽雖然可惜，但就內容來說，日本隊的表現合格，他覺得沒必要苛責已拚盡全力的教練團及球員。